Bójka w obiekcie sportowym w Kościerzynie. Zatrzymano 30 osób, w tym dwóch nieletnich Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Wtargnięcie grupy przyjezdnych do obiektu sportowego w Kościerzynie zakończyło się bójką i szeroko zakrojoną akcją Policji. Zatrzymano 30 osób, w tym dwóch 16-latków, a kilkanaście osób trafiło do szpitala.

Wczoraj około godziny 19.40 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o wtargnięciu osób do obiektu sportowego, w którym w tym czasie trenowali zawodnicy. Do wnętrza budynku weszła grupa przyjezdnych, w wyniku czego doszło do bójki. Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, podjęli pościg za sprawcami zdarzenia. O sytuacji powiadomiono również ościenne jednostki Policji oraz pluton Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie ogłosił alarm dla funkcjonariuszy miejscowej jednostki.

Obecnie prowadzone są intensywne czynności na terenie miasta i gminy Kościerzyna, mające na celu zatrzymanie wszystkich uczestników bójki. Do tej pory zatrzymano 30 osób związanych z tym zdarzeniem, w tym dwie osoby nieletnie w wieku 16 lat, pochodzące z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W sprawie prowadzone są dalsze czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają monitoring oraz przesłuchują świadków.

Podczas kontroli pojazdów funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli niebezpieczne narzędzia, takie jak łomy, młotki oraz pałki teleskopowe. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 10 osób, które trafiły do szpitala w Kościerzynie. Jedna z nich pozostała na dalszym leczeniu. W niedługim czasie zatrzymani usłyszą zarzuty udziału w bójce i pobiciu o charakterze chuligańskim, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy i Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.