Na portalu aukcyjnym sprzedawał nielegalne oprogramowania, a w laptopie miał pornografię dziecięcą Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Ciechocinka, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku, prowadzili czynności z udziałem 46-latka, który na jednym z portali internetowych sprzedawał nielegalne oprogramowania diagnostyczne. Na jednym z laptopów zabezpieczonych do sprawy policjanci znaleźli ponadto treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie rozpoczęły się od przyjęcia zawiadomienia od przedstawiciela producenta znanej marki samochodowej o kradzieży własności przemysłowej. Wynikało z niego, że mężczyzna, który podawał swój adres zamieszkania w Ciechocinku, oferuje na jednym z portali internetowych sprzedaż oprogramowania należącego do firmy, którą reprezentował zgłaszający. Jak ustalili policjanci, był to program komputerowy do diagnostyki pojazdów, umożliwiający odczyt i kasowanie błędów silnika.

Skrupulatna analiza zabezpieczonego materiału dowodowego pozwoliła na rozpracowanie mechanizmu działania sprawcy i trafne wytypowanie autora ogłoszeń. W ślad za tym kryminalni ustalili również, że aktualnie przebywa on w Warszawie. Na polecenie Prokuratury Okręgowej we Włocławku policjanci zabezpieczyli laptopy należące do podejrzanego. Po ich analizie okazało się, że mężczyzna sprzedał oprogramowanie wraz z plikami umożliwiającymi pominięcie zabezpieczenia producenta aż 61 osobom. Na tym sprawa się nie zakończyła, bo kryminalni na jednym z laptopów należących do 46-latka zabezpieczyli treści pornograficzne z udziałem małoletnich, które ten, jak wynikało z ustaleń policjantów, rozpowszechniał.

W minionym tygodniu, w wyniku współpracy z policjantami z Warszawy, zatrzymano podejrzewanego. Mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszał zarzuty posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich oraz kradzieży własności przemysłowej. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.