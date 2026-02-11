Groźne potrącenie na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Mysłowic wyjaśniają okoliczności potrącenia dziecka, do którego doszło w ubiegły czwartek na oznakowanym przejściu dla pieszych na ulicy Oświęcimskiej. 73-letni kierujący Hondą nie ustąpił pierwszeństwa idącemu z matką 6-latkowi, w wyniku czego potrącił go. Publikujemy nagranie z tego zdarzenia, ku przestrodze zarówno dla pieszych, jak i kierujących samochodami.

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek, 05.02.br., około godziny 13.15 na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hondą 73-latek z Katowic nie zachował szczególnej ostrożności i potrącił na przejściu dla pieszych 6-latka, który znajdował się pod opieką matki.

Dziecko nie odniosło poważnych obrażeń, zostało przetransportowane przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala celem dalszych badań.

Mundurowi zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a o dalszym jego losie zadecyduje teraz sąd.

Publikujemy ku przestrodze nagranie z tego zdarzenia. Apelujemy do wszystkich kierujących, by w rejonie przejść dla pieszych ograniczyli swoją prędkość i zachowali szczególną uwagę, upewniając się czy nie zbliża się do niego pieszy.

Apelujemy także do pieszych, by zawsze wchodzili na przejście po upewnieniu się, że kierujący jest w stanie zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa.

( KWP w Katowicach / mw)

