Podziękowania dla policjanta z OPP w Łodzi Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Na ręce Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiusza Sylwestrzaka, wpłynęło podziękowanie dla post. Piotra Kawalec. Dzięki jego wrodzonej empatii i zdecydowanemu działaniu nie doszło do tragedii. Funkcjonariusz będąc w czasie wolnym od służby, pomógł kobiecie w kryzysie emocjonalnym i przekazał ją najbliższej rodzinie.

W poniedziałek, 9 lutego 2026 roku, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wpłynęło podziękowanie, w którym kobieta opisała zdarzenie sprzed kilku tygodni. Wtedy to w czasie wolnym od służby w rejonie Zduńskiej Woli podróżował post . Piotr Kawalec funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, aktualnie kursant Akademii Policji w Szczytnie.

W pewnym momencie zobaczył idącą wzdłuż drogi kobietę, ubraną nieadekwatnie do mroźnych warunków atmosferycznych. Zatrzymał auto i wyszedł pomóc pieszej. Kobieta była w kryzysie emocjonalnym. Zaprosił ją do auta i wysłuchał problemów, które sprawiły, że nie widziała dla siebie nadziei. Po długiej i niezwykle emocjonalnej rozmowie zawiózł ją do jej rodziny i pozostawił pod opieką bliskich.

Kobieta w liście do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi pisze o policjancie: ,,…nie ocenił mnie, nie dawał dobrych rad, tylko słuchał. Zrobił coś czego nie zrobił nikt od kilku miesięcy…”. Niewątpliwie funkcjonariusz znalazł się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy.

Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Przypominamy, że osoby w kryzysie emocjonalnym mogą szukać wsparcia między innymi na infoliniach organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom przechodzącym trudne chwile.

Pomocy, na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc pod Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania - 116 111.

( KWP w Łodzi / kc)