Napadli na 88-latkę w jej domu. Policjanci zatrzymali sprawców rozboju Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu wspólnie z policjantami ze Szczebrzeszyna ustalili i zatrzymali dwie kobiety w wieku 37 i 27 lat oraz 28-latka, którzy odpowiedzą za atak na 88-latkę. Napastnicy siłowo weszli do jej domu, przytrzymali seniorkę i zabrali jej 3500 zł, zegarek oraz telefon. Zatrzymani decyzją sądu trafili już do aresztu na 3 miesiące, ale ostatecznie może im grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

W nocy z soboty na niedzielę w jednej z miejscowości gminy Szczebrzeszyn doszło do rozboju na 88-letniej kobiecie. Sprawcy weszli do jej domu wypychając drzwi wejściowe. Z relacji seniorki wynika, że obudził ją hałas, a kiedy wstała z łóżka zobaczyła w pokoju trzy osoby, które świecąc latarkami zażądały od niej pieniędzy. Kobieta przekazała jednemu z napastników 100 złotych myśląc, że odpuszczą. Jednak oprawcy zażądali więcej. Kiedy kobieta odmówiła zaczęli ją szarpać, dwie osoby przytrzymały seniorkę przyciskając jej ręce do klatki piersiowej co doprowadziło ją do stanu bezbronności, a trzecia osoba w tym czasie przeszukała szafę, gdzie w kieszeni żakietu znalazła pieniądze w kwocie 3500 złotych. Po tym napastnicy zabrali gotówkę, należący do niej zegarek oraz telefon i uciekli. Seniorka rano o tym co się stało powiedziała sąsiadowi, który natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy.

Wyjaśnieniem sprawy i ustaleniem sprawców natychmiast zajęli się policjanci zamojskiego Wydziału Kryminalnego oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie. Dzięki ich intensywnym działaniom sprawcy szybko zostali namierzeni i zatrzymani na terenie gminy Szczebrzeszyn.

Dwie kobiety, 27-latka z gminy Zamość i 37-letnia mieszkanka gminy Szczebrzeszyn oraz 28-latek z gminy Szczebrzeszyn w niedzielę trafili do policyjnego aresztu.

Zatrzymani w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu usłyszeli zarzuty rozboju. Odpowiedzą za to, że działając wspólnie i w porozumieniu używając przemocy wobec pokrzywdzonej zabrali należące do niej pieniądze, zegarek i telefon, powodując przy tym u 88-latki obrażenia, które naruszyły narządy jej ciała na okres przekraczający siedem dni.

Decyzją sądu, który przychylił się do wniosku śledczych, wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Za atak na seniorkę grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do lat 15. Śledztwo w tej sprawie prowadzi zamojska Prokuratura Rejonowa.

Realizując czynności w tej sprawie policjanci ustalili ponadto, że dwoje z podejrzanych o rozbój, 28-latek oraz 27-latka, odpowie również za inne przestępstwa. Pod koniec stycznia bieżącego roku wspólnie i w porozumieniu włamali się do domu 83-latka z gminy Szczebrzeszyn skąd ukradli 8000 złotych, piłę spalinową, podkaszarkę, kosiarkę spalinową oraz telefon komórkowy.

Innym razem z niezabezpieczonego budynku w gminie Szczebrzeszyn zabrali narzędzia spalinowe na łączną kwotę 1700 złotych, a w jednym z zamojskich hoteli sprzęt AGD o wartości 500 złotych.

Niektóre ze skradzionych elektronarzędzi funkcjonariusze odnaleźli w piwnicy domu 37-latki. Policjanci poza elektronarzędziami odzyskali również część skradzionej gotówki.