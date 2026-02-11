Malborscy kryminalni w wyniku realizacji sprawy narkotykowej, zabezpieczyli blisko 15 kilogramów różnego rodzaju substancji odurzających i psychotropowych Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu funkcjonariuszy wydziału kryminalnego, podczas realizacji wielowątkowej sprawy, ponad 15 kilogramów narkotyków zostało wyeliminowanych z wprowadzenia ich do obrotu. W wyniku działań policjanci zatrzymali pięć osób, które usłyszały łącznie 11 zarzutów związanych z przestępczością narkotykową. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane, a wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Od dłuższego czasu policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku, pracowali nad wielowątkową sprawą związaną z przestępczością narkotykową. Intensywne działania, praca operacyjna i zaangażowanie funkcjonariuszy pozwoliły na przeprowadzenie czynności, w wyniku których zatrzymano pięć osób podejrzewanych o przestępstwa narkotykowe. Realizacja sprawy była przeprowadzona w styczniu tego roku. Wśród zatrzymanych byli mieszkańcy powiatu malborskiego i sztumskiego.

Wynikiem tych działań było zabezpieczenie ponad 15 kilogramów narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji była marihuana, amfetamina, kokaina, klefedron i tabletki MDMA. Podczas czynności kryminalni ujawnili także kilkadziesiąt kilogramów krajanki tytoniowej oraz ponad 18 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Zatrzymanym przedstawiono łącznie 11 zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków, udzielania ich innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz paserstwa akcyzowego. W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania karnego, w przypadku dwóch osób, sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec pozostałych osób zastosowano środki wolnościowe m.in. w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczenia kraju. Sprawa w dalszym ciągu jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.