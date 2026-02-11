Dzielnicowi pomogli samotnemu 65-latkowi Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj W okresie zimowym policjanci podczas codziennych obowiązków służbowych odwiedzają osoby, które mogą potrzebować wsparcia. Niskie temperatury stanowią w tym czasie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jedna z takich wizyt zakończyła się natychmiastową pomocą dla mieszkańca gminy Sztabin.

Okres zimowy to czas wzmożonych działań funkcjonariuszy, ukierunkowanych na pomoc osobom narażonym na wychłodzenie. Dzielnicowi z Posterunku Policji w Sztabinie, realizując takie zadania, odwiedzili jeden z domów na terenie gminy Sztabin, w którym mieszkał samotny 65-latek. Szybko okazało się, że starszy i schorowany mężczyzna znalazł się w trudnej sytuacji - skończyło się mu drewno na opał, a niska temperatura w mieszkaniu stanowiła realne zagrożenie dla jego zdrowia. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali. Widząc warunki, w jakich przebywa mężczyzna, skontaktowali się z lokalnymi instytucjami oraz sołtysem, aby jak najszybciej zorganizować niezbędną pomoc.

Mundurowi ustalili skąd mogą pozyskać drewno, po czym niezwłocznie pojechali po opał i przetransportowali go do miejsca zamieszkania 65-latka. Policjanci pomogli także rozpalić w piecu, dzięki czemu w domu ponownie zrobiło się ciepło. Funkcjonariusze udzielili również wsparcia mężczyźnie w przetransportowaniu jego rzeczy z poprzedniego miejsca zamieszkania oraz zapewnili mu niezbędną pomoc.

Przypominamy, że w okresie zimowym szczególnie ważne jest reagowanie na potrzeby osób starszych, samotnych i schorowanych. Czasem wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby uruchomić pomoc, zapobiec wychłodzeniu osoby potrzebującej wsparcia, a nawet uratować jej życie.

Można również skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i wskazać miejsce, w którym przebywa osoba bezdomna lub potrzebująca. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów.