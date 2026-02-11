Tymczasowy areszt za znęcanie się nad rodziną i strzelanie w kierunku najbliższych z wiatrówki Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 57-latkowi, który fizycznie i psychicznie znęcał się nad rodziną. Od kilku miesięcy mężczyzna krytykował najbliższych, obrażał, wyzywał, wyganiał z domu, bił, a nawet groził spaleniem domu i samochodu. A w niedzielę strzelał w ich kierunku z wiatrówki. Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt tymczasowy.

W minioną niedzielę policjanci ze Stoczka Łukowskiego zostali powiadomieni o awanturze domowej, którą wszczął 57-latek. Agresywny mężczyzna był pod działaniem alkoholu, wyzywał i obrażał żonę i córkę, groził, że je zabije. Mundurowi dowiedzieli się też, że tego dnia strzelał w kierunku najbliższych z wiatrówki.

Analizując sytuację rodziny, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny. Ustalając okoliczności zajścia, dowiedzieli się też o relacjach pomiędzy 57-latkiem i jego żoną, a także ich córką. Okazało się, mężczyzna od kilku miesięcy psychicznie i fizycznie znęca się nad nimi. 57-latek krytykował, obrażał, wyzywał swoją żonę i córkę, wyganiał je z domu, bił je, a nawet groził spaleniem domu i samochodu.

Mężczyzna noc spędził w policyjnej celi, a gdy już wytrzeźwiał, to usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku łukowskiej Policji oraz Prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy wobec 57-latka. Co najmniej 3 najbliższe miesiące mężczyzna spędzi w areszcie tymczasowym.

Przypominamy, że przepisy prawne zabraniają stosowania przemocy wobec osób bliskich. Pamiętajmy, że nie jesteśmy z tym sami. Zwróćmy się w takiej sytuacji o pomoc do policjantów lub też innych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.