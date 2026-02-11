Wspólnie uratowali mężczyznę przed zamarznięciem Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Zgłoszenie przypadkowych osób oraz natychmiastowe działanie Kierownika Posterunku w Czerwinie asp. szt. Michała Gałki być może uratowało życie mężczyzny narażonego na wychłodzenie organizmu.

Dziś, 11 lutego, kilkanaście minut po godzinie 9:00, do dyżurnego Posterunku Policji w Czerwinie wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie bez obuwia leżącym na chodniku na miejscowym przystanku autobusowym. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Jako pierwszy dotarł tam Kierownik Posterunku Policji w Czerwinie asp. szt . Michał Gałka, który znajdował się najbliżej miejsca zdarzenia. Były już tam osoby postronne, które zauważyły niepokojącą sytuację i założyły mężczyźnie buty.

Policjant objął mężczyznę opieką, pomógł mu wstać i zaprowadził do radiowozu, gdzie mógł się ogrzać, chroniąc go przed dalszym wychłodzeniem. Funkcjonariusz ustalił jego dane personalne oraz adres zamieszkania, a następnie skontaktował się z rodziną. Po uzgodnieniach z bliskimi policjanci odwieźli mężczyznę do domu i przekazali go pod opiekę członka rodziny.

Ta sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma wspólne działanie służb i mieszkańców. Dzięki empatii świadków oraz szybkiej reakcji policjanta być może udało się zapobiec tragedii. Apelujemy, by nie być obojętnym: jeden telefon pod numer alarmowy może uratować ludzkie życie.