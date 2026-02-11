Czujna reakcja zgłaszającego uratowała życie mężczyzny na starówce w Kościerzynie Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji jednego z mieszkańców Kościerzyny policjanci oraz ratownicy medyczni udzielili pomocy 43-letniemu mężczyźnie, który leżał w śniegu na starówce. Mężczyzna z objawami hipotermii i odmrożeń trafił do szpitala.

Wczoraj, 10 lutego 2026 roku, przed godziną 20.00 na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który poinformował dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, że znajduje się na starówce w Kościerzynie i widzi mężczyznę leżącego na śniegu. Oficer dyżurny natychmiast skierował w to miejsce patrol policyjny. Po przyjechaniu na miejsce mundurowi zaopiekowali się 43-latkiem, z którym kontakt był ograniczony. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy, po czym został on przewieziony do szpitala. U 43-latka stwierdzono wczesną hipotermię oraz lekkie odmrożenia rąk i stóp.

Policjanci dziękują zgłaszającemu za czujność i szybką reakcję. Jego odpowiedzialna postawa mogła uratować życie drugiego człowieka.

Apelujemy do wszystkich o reagowanie w sytuacjach, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie, szczególnie podczas niskich temperatur. Osoby w kryzysie bezdomności, nietrzeźwe lub potrzebujące pomocy są w tym okresie szczególnie zagrożone. Nie bądźmy obojętni! Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może zapobiec tragedii.