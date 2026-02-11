Pies nabił się na płot - uratowali go policjanci z Głubczyc Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj W policyjnej służbie nie znaczenia, czy pomocy potrzebuje człowiek czy zwierzę. Głubczyccy policjanci udowodnili, że kiedy czyjeś życie jest w niebezpieczeństwie, działają natychmiast. Tym razem pomocy potrzebował pies, który nabił się na metalowy element ogrodzenia. Zwierzę było zaklinowane, wyraźnie wyczerpane i cierpiące. Mundurowi przecięli fragment płotu i uwolnili czworonoga. Ranny zwierzak został przekazany właścicielowi i trafił pod opiekę specjalistów.

W nocy z 9 na 10 lutego br., tuż po godzinie 1:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach otrzymał zgłoszenie od mieszkanki regionu, która poinformowała, że na posesji znajduje się ranny pies. Na miejsce natychmiast skierowani zostali funkcjonariusze z Głubczyc. Po dotarciu pod wskazany adres policjanci zobaczyli zaklinowane w ogrodzeniu, wyraźnie wyczerpane i cierpiące zwierzę. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do czynności, mających na celu uratowanie psa.

W pierwszej kolejności mundurowi upewnili się, że ranny pies nie jest agresywny, co dodatkowo mogłoby zagrażać bezpieczeństwu osób interweniujących. Policjanci poprosili właścicielkę posesji o koc, którym ostrożnie owinęli zwierzę, aby zabezpieczyć je podczas uwalniania oraz zminimalizować ryzyko dodatkowych obrażeń.

Po chwili policjant przy użyciu szlifierki kątowej przeciął metalowy element ogrodzenia i uwolnił czworonoga. Ranne zwierzę tuż po oswobodzeniu zostało przekazane właścicielowi, który zawiózł je do lekarza weterynarii.

Dla policjantów każda interwencja to przede wszystkim troska o życie i zdrowie - bez względu na to kogo ono dotyczy. Na co dzień funkcjonariusze w zdecydowanej większości niosą pomoc ludziom, reagując na zagrożenia, wypadki czy sytuacje kryzysowe. Jednak równie stanowczo i z takim samym zaangażowaniem podejmują działania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie zwierząt.