66-latek odpowie za znęcanie się nad zwierzętami Data publikacji 12.02.2026 Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że w jednym z domów na terenie gminy Pietrowice Wielkie może dochodzić do znęcania się nad zwierzętami. Stróże prawa wraz z inspektorem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals z Raciborza oraz lekarzem weterynarii udali się na miejsce, aby zweryfikować zgłoszenie. Służby potwierdziły na miejscu bardzo złe warunki bytowe zwierząt i podjęli interwencję.

Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, w wyniku podjętych czynności operacyjnych ustalili, że w jednym z domów na terenie gminy Pietrowice Wielkie może dochodzić do znęcania się nad zwierzętami. Wczoraj wspólnie z inspektorem OTOZ Animals z Raciborza oraz lekarzem weterynarii podjęli w tej sprawie niezbędne działania.

Na miejscu okazało się, że przebywające tam psy znajdowały się w bardzo złych warunkach bytowych, stwarzających realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Zwierzęta były wychudzone, przetrzymywane w niewielkim, nieocieplonym kojcu, który nie chronił ich przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. U jednego z psów stwierdzono liczne blizny na przednich łapach.

Zwierzęta zostały interwencyjnie odebrane i przekazane pod opiekę OTOZ Animals w Raciborzu. Obecnie przebywają pod nadzorem organizacji i pozostaną tam do czasu przekazania ich do schroniska dla zwierząt. 66-latkowi grozi nawet do 3 lat więzienia.

Pamiętaj!

Jeśli masz informacje o niewłaściwym traktowaniu zwierząt, na przykład poprzez ich przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, skontaktuj się z nami. Możesz również skorzystać z internetowego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za którego pośrednictwem istnieje możliwość wskazania obszaru, na którym dochodzi do różnych zdarzeń. Katalog zgłoszeń jest bardzo rozbudowany, dlatego zachęcamy, by skorzystać również z takiej formy przekazywania nam swoich podejrzeń o zabronionych działaniach, w tym tych popełnianych przeciwko zwierzętom czy środowisku. W sprawach pilnych dzwoń pod numer alarmowy 112.