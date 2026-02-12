Oszukiwali metodą "na lekarza”- skuteczna akcja mokotowskich policjantów Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Tymczasowy areszt dla 27 latka, policyjny dozór dla 51-latka i schronisko dla 15-latki - skuteczność i determinacja mokotowskich policjantów doprowadziła do ustalenia osób odpowiedzialnych za serię oszustw metodą na tzw. lekarza dokonanych na terenie Warszawy. Dzięki konsekwentnym działaniom funkcjonariusze zidentyfikowali sposób działania sprawców, ustalili ich role oraz doprowadzili do ich zatrzymania.

Mokotowscy kryminalni od pewnego czasu prowadzili działania operacyjne ukierunkowane na zwalczanie grupy przestępczej dokonującej oszustw na tzw. lekarza. Do zdarzeń dochodziło na terenie Warszawy. Sprawcy działali według znanego schematu, polegającego na telefonicznym wprowadzaniu w błąd osób pokrzywdzonych poprzez podawanie się za lekarzy i informowanie o rzekomym ciężkim stanie zdrowia bliskich, wymagającym pilnego przekazania pieniędzy na leczenie. Następnie do odbioru gotówki kierowany był tzw. odbierak.

W drugiej połowie stycznia br. ustalenia policjantów doprowadziły ich na warszawskie Bemowo. W toku prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci ustalili sposób poruszania się sprawców oszustw oraz pojazd, którym się przemieszczali. Podczas próby zatrzymania doszło do dynamicznej ucieczki samochodem, a następnie do pościgu pieszego. W jego wyniku funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, również zaangażowaniu w akcję, zatrzymali nieletnią kobietę, przy której ujawnili pieniądze w wysokości ponad 98 tysięcy złotych, pochodzące z przestępstwa.

W toku dalszych czynności zabezpieczono gotówkę, telefon komórkowy, karty SIM oraz inne przedmioty mogące mieć związek ze sprawą. Pojazd wykorzystywany przez sprawców został zabezpieczony do dalszych oględzin.

Na tym jednak działania mokotowskich policjantów się nie zakończyły. Wiedzieli, że młoda kobieta nie działała sama. Intensywne działania, prowadzone z wykorzystaniem metod pracy operacyjnej, kilka dni temu doprowadziły ich pod jeden z adresów w Łodzi. Tam zatrzymali dwóch mężczyzn - 27 i 51 latka.

Zebrany w sprawie obszerny materiał dowodowy wskazywał, że młodszy z mężczyzn, pełniący rolę tzw. logistyka brał udział w co najmniej 4 oszustwach na terenie Warszawy, gdzie straty poniesione przez pokrzywdzonych wynosiły ponad 230 tysięcy złotych. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie mężczyzna usłyszał 4 zarzuty oszustwa, zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza oraz zarzut posiadania substancji psychotropowej, którą kryminalni znaleźli przy nim podczas jego zatrzymania. Na wniosek prokuratora, sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

51-latkowi prokurator przedstawił zarzuty pomocnictwa w oszustwie, poplecznictwa oraz posiadania substancji psychotropowych. Pomimo wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.

Zgodnie z kodeksem karnym mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Zatrzymana kilka dni wcześniej 15-latka decyzją sądu została umieszczona w schronisku dla nieletnich.

Przypominamy: oszuści wciąż wykorzystują różne metody, aby wyłudzić od seniorów oszczędności życia. Najczęściej podszywają się pod członków rodziny, znajomych lub funkcjonariuszy instytucji publicznych. Zanim przekażemy pieniądze lub inne wartościowe przedmioty, należy skontaktować się z osobą na numer telefonu zapisany przez nas od lat, która rzekomo prosi o pomoc i upewnić się, że faktycznie potrzebuje finansowego wsparcia.

Apelujemy do młodszych mieszkańców: informujmy swoich rodziców i dziadków o zagrożeniu, przypominajmy im, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś zadzwoni z prośbą o dużą sumę pieniędzy. Zwracajmy szczególną uwagę na starsze, samotne osoby w naszym otoczeniu, to właśnie one najczęściej padają ofiarami tego typu przestępstw.

( KSP / mw)