Skuteczna akcja ostródzkich policjantów. Złodziej infrastruktury drogowej zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki konsekwentnej i profesjonalnej pracy ostródzkich policjantów operacyjnych, kryminalnych, a także patrolowców, tuż przed północą 8 lutego doszło do zatrzymania 28-letniego mężczyzny, który kradł miedziane przewody zasilające oświetlenie dróg krajowych. Sprawca został ujęty na gorącym uczynku, a podczas zatrzymania próbował uciekać i zachowywał się agresywnie.

Ostródzcy policjanci z wydziału kryminalnego i funkcjonariusze operacyjni zatrzymali na gorącym uczynku 28-letniego mężczyznę, który kradł elementy infrastruktury energetycznej.

Do zatrzymania doszło chwilę przed północą, 8 lutego br., na drodze krajowej S5 na wysokości Ostróda - węzeł Południe. Policjanci, realizując wcześniej zaplanowane działania, zatrzymali mężczyznę w momencie, gdy kradł miedziane przewody zasilające lampy oświetleniowe drogi krajowej, powodując w ten sposób brak prądu w sieci elektroenergetycznej. W momencie zatrzymania 28-latek próbował uciekać, jednak dzięki zdecydowanej reakcji umundurowanych policjantów ostródzkiej patrolówki oraz reakcji kryminalnych, jego próba zakończyła się niepowodzeniem. Podczas zatrzymania mężczyzna zachowywał się agresywnie.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano również psa służbowego wraz z przewodnikiem z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, dzięki którym ustalono, że mężczyzna przyjechał w rejon działania wynajętym pojazdem marki Cupra, który pozostawił na plaży jeziora Sajmino w miejscowości Kajkowo, a następnie pieszo udał się w okolice drogi S5, gdzie dokonywał kradzieży przewodów. Okazało się również, że pojazd posiadał tablice rejestracyjne z dwoma różnymi wyróżnikami.

Funkcjonariusze znaleźli również torbę porzuconą przez 28-latka, wewnątrz której ujawniono skradzione miedziane przewody. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali wszystkie niezbędne czynności procesowe oraz zabezpieczyli dowody. W trakcie dalszych sprawdzeń okazało się również, że 28-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, był osobą poszukiwaną w celu odbycia kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniej tożsame popełnione przestępstwa. Noc spędził w policyjnym areszcie. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że 28-latek z popełnionych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu. We wtorek (10.02.2026) mężczyzna w warunkach recydywy usłyszał zarzuty.

W środę rano (11.02.2026) decyzją ostródzkiego sądu mężczyzna został aresztowany na okres 3 miesięcy. Zatrzymanie to jest efektem konsekwentnej, żmudnej i wymagającej dużego zaangażowania pracy policjantów kryminalnych i operacyjnych, którzy od dłuższego czasu analizowali zdarzenia oraz prowadzili działania ukierunkowane na wyeliminowanie sprawcy zagrażającego bezpieczeństwu infrastruktury drogowej i użytkowników dróg. Profesjonalizm, doświadczenie i dobra współpraca funkcjonariuszy pozwoliły skutecznie przerwać przestępczy proceder.

art. 254a kodeksu karnego – Zamach na urządzenia infrastruktury

„Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.’’