„Po nitce do kłębka” – myśleniccy kryminalni rozbili grupę oszustów Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach zatrzymano osoby podejrzane o udział w przestępczym procederze oszustw „na pracownika banku”. Sprawa ma charakter rozwojowy i – jak ustalili śledczy – zatrzymani mogą mieć związek z innymi przestępstwami na terenie kraju, w tym z wyłudzeniem sięgającym 1,5 miliona złotych.

Do zdarzenia doszło 3 lutego 2026 roku w godzinach wieczornych. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące próby wyłudzenia karty bankomatowej od kobiety, która wcześniej została oszukana metodą „na pracownika banku” i działając zgodnie z poleceniami sprawców dokonała przelewów pieniędzy.

Na miejscu interwencji funkcjonariusze zauważyli taksówkę i podjęli czynności. Kierujący pojazdem na widok policjantów gwałtownie ruszył do tyłu, uderzając w radiowóz, a następnie podjął próbę ucieczki. Po kilkuset metrach pościgu mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony. W toku dalszych działań kryminalni ustalili i zatrzymali oszusta oczekującego na odbiór karty bankomatowej. Okazał się nią 17-letni obywatel Ukrainy. Kolejnego dnia, przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymano następnego mężczyznę, 18-letniego obywatela Ukrainy, który zlecał odbiór karty.



Sprawa miała jednak szerszy zasięg. Dalsze czynności doprowadziły policjantów na teren województwa wielkopolskiego, gdzie zatrzymano kolejnych dwóch obywateli Ukrainy. Jak ustalili śledczy, mężczyźni przyjechali ze stolicy Małopolski, aby jak sami określali „pojechać na robotę”, realizując zadania związane z przestępczym procederem.



Żmudna i szczegółowa analiza materiału dowodowego wykazała, że zatrzymani mogą być powiązani również z innymi oszustwami na terenie Polski, w tym z wyłudzeniem pieniędzy w kwocie 1,5 miliona złotych. Decyzją sądu trzech obywateli Ukrainy zostało tymczasowo aresztowanych na najbliższe miesiące spędzą za kratkami. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków lub innych instytucji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z bankiem lub najbliższą jednostką Policji.