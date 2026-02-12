Zarzuty po transmisjach internetowych Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj W związku z treściami publikowanymi podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych zatrzymano kobietę, wobec której prowadzone jest postępowanie karne.

Do zatrzymania doszło w trakcie trwania transmisji internetowej. Podczas nadawania kobieta miała publicznie wypowiadać treści obraźliwe i wulgarne, kierowane wobec innych osób. Do sprawy wpłynął również materiał wskazujący na zachowania polegające na szydzeniu z dzieci chorujących na nowotwory.

Z chwilą zatrzymania materiał procesowy został uzupełniony. Całość zgromadzonych dowodów dała podstawy do przedstawienia kobiecie zarzutów.

Kobiecie przedstawiono zarzuty dotyczące publicznego propagowania lub pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim, obrazy uczuć religijnych oraz publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Wobec kobiety zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z innymi osobami za pośrednictwem Internetu poprzez prowadzenie transmisji na żywo.

Postępowanie w sprawie jest w toku.

Przypominamy, że publikowanie treści w Internecie, także podczas transmisji na żywo, nie pozostaje poza odpowiedzialnością prawną. Każda osoba rozpowszechniająca treści naruszające prawo musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w Kodeksie karnym.