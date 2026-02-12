Z nożem w ręku poszedł po zakupy. 27-latek trafił w ręce lubińskich policjantów Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Wszedł do sklepu i został rozpoznany jako sprawca kradzieży. 27-latek wyciągnął nóż i pałkę teleskopową, po czym zażądał od ekspedientki wydania papierosów. Na domiar złego groził kobiecie pozbawieniem życia. Po chwili agresor został zatrzymany przez policjantów. Przy 27-latku mundurowi ujawnili nóż oraz pałkę teleskopową. Jak ustalili w chwili zdarzenia sprawca znajdował się pod wpływem narkotyków. Niebawem sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 27-latkowi grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek 10 lutego po godz. 7.00, dyżurny stanowiska kierowania lubińskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym ze sklepów na osiedlu „Świerczewskiego” mężczyzna, przy użyciu noża groził ekspedientce.



Niezwłocznie na miejsce został wysłany patrol. Kiedy już mundurowi dojeżdżali do sklepu, dostrzegli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Policjantom udało się zatrzymać mężczyznę. Dość szybko policjanci ustalili podwód ucieczki mężczyzny.



Okazało się, że dzień wcześniej dokonał również, kradzieży ale w innym sklepie. Został rozpoznany przez jedną z pracownic sklepu jako sprawca kradzieży. W momencie napadu oburzony mężczyzna wyciągnął nóż oraz pałkę teleskopową i zażądał wydania papierosów. Ponadto napastnik groził kobiecie pozbawieniem życia.



O całym zdarzeniu została poinformowana policja – mężczyzna wybiegł ze sklepu i został zatrzymany.



Policjanci ustalili, że w chwili zdarzenia 27-latek znajdował się pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Na okoliczność prowadzonych czynności procesowych mundurowi zabezpieczyli również niebezpieczne przedmioty (nóż i pałkę teleskopoąa), którymi posługiwał się w chwili popełnienia przestępstwa.

27-latek trafił do policyjnej celi. W toku prowadzonych czynności procesowych został doprowadzony przez policjantów do prokuratury, na podstawie zgromadzonych materiałów usłyszał zarzut zagrożony karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.