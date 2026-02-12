Szybka reakcja policjantów z Błonia pomogła kierowcy dotrzeć na czas Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na bydgoskim Błoniu udowodnili, że codzienna służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa, ale także gotowość do niesienia pomocy wtedy, gdy liczy się czas. Dzięki wsparciu funkcjonariuszy kierujący, który utknął w drodze po córkę, by zawieźć ją do lekarza, mógł kontynuować podróż.

Podczas patrolu bydgoskiego Czyżkówka uwagę młodszego aspiranta Konrada Kotlewskiego i młodszego aspiranta Piotra Sternickiego, policjantów z Błonia, zwrócił Citroen stojący na prawym pasie ulicy Grunwaldzkiej z włączonymi światłami awaryjnymi. Taka sytuacja mogła stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym, dlatego funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję.

Za kierownicą siedział 55-latek, który wyjaśnił, że w jego aucie zabrakło paliwa. Jak przyznał, od kilkunastu minut próbował znaleźć pomoc, jednak nikt się nie zatrzymał. Na dodatek bardzo się spieszył, ponieważ miał córkę zawieźć na umówioną wizytę lekarską.

Policjanci, biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, zabezpieczyli miejsce postoju pojazdu. Następnie, nie tracąc czasu, pojechali wraz z mężczyzną na pobliską stację. Po zakupie paliwa wrócili na miejsce i dolali je do baku, co umożliwiło dalszą jazdę.

Kierowca podziękował policjantom za udzielone wsparcie i ruszył w dalszą drogę. Ta interwencja pokazuje, że policyjna służba to także gotowość do wsparcia mieszkańców w codziennych, nieprzewidzianych sytuacjach.