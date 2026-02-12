Dwóch mężczyzn aresztowanych za posiadanie zabronionych substancji Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj W poniedziałkowe popołudnie buscy kryminalni zatrzymali 22-latka, który miał ze sobą 50 gramów zabronionej substancji 3-CMC oraz dwie porcje suszu marihuany. Kolejne kroki doprowadziły do zatrzymania jego znajomego, 26-letniego mieszkańca powiatu pińczowskiego. W miejscu zamieszkania starszego z mężczyzn funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli środek odurzający w postaci substancji 3-CMC o wadze ponad 1,1 kilograma, susz konopi innych niż włókniste o wadze ponad 700 gramów oraz porcję amfetaminy. Zabezpieczona została także gotówka w wysokości ponad 102 tys. zł. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Dziś Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury i zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące.

Buscy kryminalni w poniedziałek ustalili, że 22-letni mieszkaniec gminy może posiadać narkotyki. W związku z tym wyruszyli na poszukiwania mężczyzny. Po południu, na trasie Wiślica-Busko wypatrzyli Opla, w którym podróżował 22-latek. Auto zostało zatrzymane do kontroli drogowej. Kiedy policjanci wyjaśnili powód zatrzymania, pasażer przyznał, że ma w odzieży ukryte narkotyki.

unkcjonariusze podczas przeszukania znaleźli i zabezpieczyli 50 gramów środka odurzającego 3-CMC oraz dwie porcje marihuany. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. W wyniku czynności wykrywaczach policjanci ustalili, że narkotyki może posiadać także jego znajomy, 26-letni mieszkaniec powiatu pińczowskiego. Śledczy pojechali do jego miejsca zamieszkania. Tam zabezpieczyli środek odurzający - substancję 3-CMC o wadze ponad 1,1 kilograma, susz konopi innych niż włókniste o wadze ponad 700 gramów oraz 1 gram amfetaminy. Funkcjonariusze ujawnili także pieniądze w wysokości 102 tys. złotych. Także ten mężczyzna został zatrzymany.

We wtorek i wczoraj trwały intensywne działania procesowe. Dziś, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju, miejscowy sąd zastosował wobec obu zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące.

Ustawodawca za posiadanie znacznych ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych przewidział karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.