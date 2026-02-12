Tymczasowy areszt dla 51-latki za znęcanie się nad rodziną Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 51-letnia mieszkanka Opola podejrzana o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoim mężem oraz córką. Kobieta została zatrzymana przez policjantów z Komisariatu II Policji w Opolu po interwencji domowej, kiedy to miała niegroźnie ranić 58-latka. Jak się okazało, nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Za popełnione przestępstwo zatrzymanej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

6 lutego br. w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu II Policji w Opolu podjęli interwencję w jednym z mieszkań na terenie miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że w lokalu doszło do awantury domowej. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 51-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, wszczęła kolejną kłótnię, podczas której miała wyzywać, grozić i zaatakować swojego męża. 58-latek w wyniku ataku doznał niegroźnych obrażeń brzucha.

Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta od początku 2024 roku do lutego 2026 roku miała znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoim mężem oraz 21-letnią córką. 51-latka znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynała awantury, w trakcie których stosowała przemoc słowną, kierowała groźby karalne, a także dopuszczała się przemocy fizycznej - m.in. uderzała pokrzywdzonych pięściami.

Kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutu znęcania się nad osobami najbliższymi. Na wniosek policjantów i prokuratury, sąd zastosował wobec mieszkanki Opola środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Teraz grozi jej do 5 lat więzienia.

Przemoc domowa - reaguj!

Przemoc domowa to przestępstwo, które może przybierać różne formy - fizyczną, psychiczną, ekonomiczną czy seksualną. Często rozpoczyna się od wyzwisk, poniżania i gróźb, a z czasem eskaluje do przemocy fizycznej.

Przypominamy, że osoby doznające przemocy nie są same. Każdy sygnał jest traktowany poważnie. W sytuacji zagrożenia należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112. Funkcjonariusze mogą wdrożyć procedurę „Niebieskiej Karty”, a wobec osoby stosującej przemoc zastosować m.in. nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Wsparcie można uzyskać również kontaktując się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002.

Nie bądź obojętny - Twoja reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.