Zaginięcie seniorki zakończone szczęśliwie. Policjanci odnaleźli 85-latkę w zaspie śnieżnej Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji opiekunów i natychmiastowym działaniom policjantów z Kościerzyny odnaleziono zaginioną 85-letnią kobietę. Seniorka, ubrana nieadekwatnie do zimowych warunków, została znaleziona w lesie po przejściu kilku kilometrów i trafiła pod opiekę medyków.

Wczoraj (11.02.2026 r.) o godz. 17:55 opiekunowie powiadomili policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie o zaginięciu 85-letniej mieszkanki powiatu kościerskiego. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta wyszła z miejsca zamieszkania ubrana w bardzo cienką odzież, nieadekwatną do panujących warunków atmosferycznych. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Funkcjonariusze otrzymali rysopis zaginionej i sprawdzali miejsca, w których mogła przebywać seniorka.

W trakcie patrolowania okolicy mundurowi zauważyli na śniegu świeże ślady obuwia i podążyli ich tropem. Ślady prowadziły przez zamarznięte jezioro. Według nich kobieta wielokrotnie się przewracała. Po przejściu około 2,5 kilometra od miejsca zamieszkania, w terenie leśnym, policjanci odnaleźli 85-latkę leżącą w zaspie śnieżnej. Seniorka była bardzo wychłodzona. Funkcjonariusze natychmiast udzielili kobiecie pomocy, okrywając ją swoimi kurtkami i ogrzewając do czasu przyjazdu służb medycznych. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował 85-latkę do szpitala.

Szybka reakcja opiekunów oraz sprawne działania policjantów pozwoliły na odnalezienie kobiety i udzielenie jej niezbędnej pomocy.