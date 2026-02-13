Bezpieczne Walentynki 2026 Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Miłość bywa ślepa, ale Ty miej oczy szeroko otwarte! Dzień św. Walentego zwany Walentynkami, Dniem Zakochanych to czas, w którym chętniej otwieramy swoje serca – niestety, oszuści tylko na to czekają. Wykorzystując motyle w brzuchu i towarzyszące nam emocje, cyberprzestępcy polują na nasze dane i oszczędności. Jak nie dać się złowić na haczyk fałszywego amora w czasach, gdy naszej drugiej połówki szukamy często na wirtualnych portalach randkowych.

Pułapka na Amerykańskiego żołnierza (Romance Scam)

To najstarsza, a wciąż niezwykle skuteczna metoda. Oszust buduje głęboką więź emocjonalną, udając kogoś, kim nie jest (lekarza na misji, inżyniera, żołnierza), zapewnia Cię o swoich planach, snuje wizje wspólnej przyszłości. Gdy już zdobędzie Twoje zaufanie i rozbudzi uczucia, pojawia się nagły dramat - choroba, zablokowane konto, zatrzymana przez celników wartościowa przesyłka czy problem z przylotem do Twojego kraju.

W efekcie zmanipulowana ofiara takiego oszusta, wysyłając pieniądze na wskazane przez niego konto, pozostaje bez ukochanego i środków finansowych.

Pamiętaj - nigdy nie przelewaj pieniędzy osobie, której nie znasz w świecie rzeczywistym, bez względu na to, jak piękne wyznania miłosne słyszysz. Deklaracje głębokich uczuć i emocjonalna manipulacja to popularne metody działania oszustów.

Fałszywe e-kartki i prezenty-niespodzianki

Dostałeś tajemniczy link z walentynką od cichego wielbiciela? Uważaj. Kliknięcie w nieznany odnośnik może zainstalować na Twoim urządzeniu złośliwe oprogramowanie, które przejmie dostęp do Twojego banku lub mediów społecznościowych. Zanim klikniesz, sprawdź nadawcę.

Jeśli oferta w sklepie internetowym z biżuterią jest zbyt atrakcyjna, np. zniżka na wybrany asortyment 90%, to najprawdopodobniej jest to próba wyłudzenia danych naszej karty płatniczej. Nie daj się zwieść nierealnym obietnicom.

Bezpieczna randka w realu

Jeśli Twoja znajomość z aplikacji przeniesie się właśnie w Walentynki do świata rzeczywistego, pamiętaj o kilku złotych zasadach:

miejsce publiczne. Na pierwsze spotkanie zawsze wybieraj kawiarnię, restaurację lub park, gdzie są inni ludzie,

poinformuj bliskich. Daj znać znajomemu lub komuś z rodziny, gdzie i z kim idziesz. Możesz także udostępnić im swoją lokalizację w telefonie,

własny transport. Zadbaj o to, by móc samodzielnie wrócić do domu. Nie polegaj na tym, że nowo poznana osoba Cię odwiezie,

pilnuj swojego napoju. W klubach, dyskotekach nigdy nie zostawiaj szklanki czy kieliszka bez nadzoru. Dodana do napoju substancja psychoaktywna (tzw. pigułka gwałtu – w rzeczywistości proszek lub granulki zawierające kwas gamma-hydroksymasłowy – GHB) powoduje utratę pamięci, zaburzenia świadomości i utratę kontroli nad swoim zachowaniem. Jest to metoda stosowana przez przestępców w celu seksualnego wykorzystania kobiet lub opróżnienia kont bankowych mężczyzn.

Emocje to zły doradca

Oszuści manipulują naszymi uczuciami. Wywołują presję czasu lub poczucie winy, aby łatwiej osiągnąć cel – nakłonić Cię do określonego działania, czyli np. skorzystania z pseudoatrakcyjnej oferty kupna np. bonu na romantyczną kolację przy świecach czy voucherów na walentynkowy wyjazd w egzotyczny zakątek świata.

W walentynkowym ferworze łatwiej o chwilę nieuwagi

Zatrzymaj się. Jeśli nowo poznana osoba prosi Cię o intymne zdjęcia lub nagrania, zachowaj czujność. Takie materiały mogą, pod groźbą upublicznienia, posłużyć później do szantażu (tzw. sextortion), a związana z tym historia może nie mieć happy endu, na który wcześniej liczyliśmy.

Złota zasada

W internecie stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

Prawdziwa miłość nie prosi o kody BLIK, dane do logowania ani przelewy na ratowanie z opresji.

Jak świętować bezpiecznie?

Chroń swoją prywatność. Nie udostępniaj na portalach randkowych zbyt wielu informacji o sobie ani zdjęć w różnych sytuacjach życiowych. Mogą one posłużyć do przestępczego procederu, w którym pod pozorem zażyłej znajomości z Tobą, stracisz swoje oszczędności.

Weryfikuj

Jeśli ktoś wydaje Ci się zbyt idealny, potwierdź, czy taka osoba istnieje w rzeczywistości, sprawdź jej zdjęcie w wyszukiwarce obrazów. Zdarza się, że fotografia Twojego romantycznego rozmówcy została skopiowana z katalogu stylowych fryzur lub prospektu reklamującego egzotyczne wczasy.

Zgłaszaj

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, nie wstydź się. Natychmiast powiadom swój bank i zgłoś sprawę w najbliższej jednostce Policji.

Nie pozwól, by walentynkowa przygoda zakończyła się wielkim rozczarowaniem i stratą finansową.

W Walentynki i nie tylko, policjanci i pracownicy Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP życzą, aby ten dzień był przepełniony wyłącznie pozytywnymi emocjami. Niech jedynym skradzionym elementem tego wieczoru będzie Wasze serce, a nie portfel czy dane do konta. Życzymy bezpiecznych spotkań, szczerych relacji i wzajemnego szacunku – nie tylko od święta, ale każdego dnia! Aby 14 lutego był rzeczywistym Świętem Zakochanych, a nie oszukanych.