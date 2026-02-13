Zatrzymani za oszustwa internetowe na ponad pół miliona złotych Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Ponad 1000 osób z całej Polski zostało oszukanych na ponad pół miliona złotych przez sprawców prowadzących fikcyjne sklepy internetowe. Dwaj podejrzani, zatrzymani przez podlaskich policjantów, usłyszeli łącznie ponad dwa tysiące zarzutów. Teraz za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zajmowali się sprawą oszustów internetowych. Sprawcy swój przestępczy proceder prowadzili od listopada 2017 roku do lutego 2018 roku. Stworzyli kilka sklepów internetowych sprzedających między innymi sprzęt RTV, AGD oraz elektronarzędzia. Strony wyglądały jak typowe platformy sprzedażowe. Zawierały opisy produktów, regulaminy zakupów, a także dane do przelewów, co sprawiało, że klienci byli przekonani o legalnym charakterze działalności. Osoby zainteresowane zakupem wybierały towar i po złożeniu zamówienia dokonywały przedpłaty na wskazany rachunek bankowy. Po zaksięgowaniu pieniędzy kontakt ze sprzedawcą najczęściej się urywał. Towar nie był wysyłany, a kupujący nie otrzymywali również zwrotu wpłaconych środków. Zgłaszający wskazywali, że początkowo korespondencja ze „sklepem” była prowadzona, a odpowiedzi wyglądały wiarygodnie. Dopiero po wpłacie pieniędzy kontakt ustawał. W wielu przypadkach pokrzywdzeni próbowali jeszcze ponownie kontaktować się ze sprzedawcą lub odzyskać środki, jednak bezskutecznie.

Funkcjonariusze ustalili, że czynów tych dokonało trzech mężczyzn. Ustalili również, że jeden z nich wyjechał z Polski i ukrywa się na terenie Unii Europejskiej. Za oszustem został wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Sprawa nabrała biegu w czerwcu 2025 roku, gdy poszukiwany, po 6 latach ukrywania się, został zatrzymany przez włoską Policję i przekazany polskim organom ścigania. Mężczyzna, decyzją sądu, trafił do aresztu, gdzie przebywa do dziś. Drugi z mężczyzn, po zatrzymaniu wspólnika, sam zgłosił się do łomżyńskiej prokuratury. Natomiast trzeci z oszustów nadal się ukrywa. Mężczyzna znany jest mundurowym, a jego zatrzymanie jest tylko kwestią czasu. Policjanci ustalili, że w ten sposób mężczyźni oszukali 902 osoby na blisko 550 tysięcy złotych. Mundurowi ustalili również, że część uzyskanych pieniędzy sprawcy zamieniali na kryptowaluty i przekazywali na zewnętrzne portfele, co miało utrudnić wykrycie i prześledzenie przepływu środków. Obaj usłyszeli po 903 zarzuty dotyczących oszustw dokonywanych za pośrednictwem sklepu w Internecie i prania pieniędzy oraz zarzut posłużenia się danymi innej osoby.

W stosunku do tych samych mężczyzn sprawę prowadzili także policjanci z Łomży. W tym przypadku oszuści działali w analogiczny sposób. W toku prowadzonego postępowania, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, łomżyńscy policjanci ustalili, że przez blisko 12 miesięcy działalności sklepu mężczyźni oszukali 166 osób z całego kraju. Zakupy robione przez pokrzywdzonych opiewały na kwoty od 300 do nawet 1400 złotych. Łącznie poniesione przez nich straty oszacowane zostały na 100 tysięcy złotych. W tej sprawie mężczyźni także usłyszeli zarzuty. Tym razem po 166 zarzutów dotyczących oszustw dokonywanych za pośrednictwem sklepu w Internecie i posłużenia się danymi innej osoby w celu założenia tego sklepu.

Podejrzani w obu sprawach łącznie wprowadzili w błąd prawie 1100 osób z całej Polski. Kwota strat wyniosła natomiast blisko 650 tysięcy złotych. Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i w obu prowadzonych postępowaniach usłyszeli łącznie 2138 zarzutów. Obejmują one czyny ujawnione zarówno w sprawie prowadzonej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łomży, jak i w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.