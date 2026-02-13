Kryjówka pod łóżkiem nie pomogła Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z warszawskiej Woli przeprowadzili działania w celu zatrzymania 44-letniego mężczyzny poszukiwanego w celu tymczasowego aresztowania w związku z przestępstwem niealimentacji. Poszukiwany uznał, że będzie niewidoczny ukrywając się pod łóżkiem, zdradziły go jednak wystające stopy i wpatrujący się w nie pies. Policjanci zatrzymali poszukiwanego i doprowadzili do aresztu śledczego.

„Poszukiwacze” doskonale znają różne sztuczki osób ukrywających się, które niejednokrotnie próbują uniknąć odpowiedzialności i ukrywają się w szafach, na strychach lub pod meblami.

Policjanci z zespołu poszukiwań z warszawskiej Woli realizując list gończy wydany przez Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim, namierzyli miejsce, gdzie miał przebywać poszukiwany. Kiedy byli na miejscu, pomimo wielokrotnego pukania do drzwi, początkowo nikt ich nie otwierał. Po chwili jednak drzwi otworzyła kobieta, która zapewniała, że 44-latka nie ma w mieszkaniu.

W tym czasie poszukiwany mężczyzna podjął błyskawiczną i desperacką decyzję - ukrył się pod łóżkiem w nadziei, że policjanci go nie zauważą. 44-latek liczył, że w taki sposób nie będzie widoczny i uda mu się uniknąć odpowiedzialności.

Kryminalni weszli do mieszkania i przystąpili do przeszukania. Zwrócili uwagę na rozłożone w pokoju łóżko, a spod niego wystające stopy i wpatrującego się w nie psa.

Poszukiwany został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji na Woli, a następnie trafił do aresztu śledczego.

( KSP / mw)