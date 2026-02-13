Policjanci odnaleźli wyziębioną 79-latkę uwięzioną pomiędzy ogrodzeniami Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Szybkie zgłoszenie, natychmiastowa reakcja dyżurnego i zdecydowane działania policjantów pozwoliły odnaleźć 79-letnią mieszkankę powiatu kolskiego. Kobieta, która wyszła z domu i nie wróciła, została znaleziona wyziębiona i uwięziona pomiędzy ogrodzeniami sąsiadujących posesji. Dzięki sprawnej akcji funkcjonariuszy jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W czwartek 12 lutego br. do Komendy Powiatowej Policji w Kole zgłosił się syn 79-letniej kobiety. Zaniepokojony poinformował, że jego ciężko schorowana mama wyszła z domu około godziny 12:00 i do chwili zgłoszenia do niego nie wróciła.

Z uwagi na stan zdrowia seniorki oraz jej ubiór nieodpowiedni do panujących warunków atmosferycznych sytuacja była bardzo poważna. Dyżurny skierował w rejon miejsca zamieszkania kobiety wszystkich będących w służbie policjantów.

Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukiwanie terenu nieopodal domu zaginionej. Sprawdzali pobliskie drogi, pola oraz posesje. W trakcie sprawdzania sadu znajdującego się w pobliżu miejsca zamieszkania seniorki natrafili na leżącą na ziemi kobietę. 79-latka była uwięziona pomiędzy ogrodzeniami dwóch sąsiadujących ze sobą posesji.

Kobieta była zdezorientowana, wyziębiona a jej ubranie było całkowicie przemoczone. Nie odpowiadała logicznie na pytania, nie potrafiła podać swoich danych osobowych oraz powiedzieć, w jaki sposób znalazła się w tym miejscu.

Dzielnicowi, którzy odnaleźli kobietę, przy użyciu szlifierki kątowej rozcięli elementy ogrodzenia i oswobodzili seniorkę. Następnie przetransportowali ją do domu, gdzie udzielili jej pierwszej pomocy, która polegała przede wszystkim na stopniowym ogrzewaniu organizmu oraz monitorowaniu jej stanu do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Dzięki szybkiemu zgłoszeniu i zdecydowanej reakcji policjantów pomoc przyszła na czas.

Apelujemy do mieszkańców o czujność i szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia, zwłaszcza gdy chodzi o osoby starsze i schorowane. W okresie zimowym nawet krótkotrwałe przebywanie na zewnątrz bez odpowiedniego ubrania może stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.