Dajmy "kopa" Piotrkowi
Piotr Habryka był sosnowieckim policjantem, który zajmował się zwalczeniem przestępczości gospodarczej. W lutym 2019 roku został potrącony na przejściu dla pieszych. Od tego czasu trwa walka o jego powrót do zdrowia. Walka ta jednak jest bardzo kosztowna, dlatego sosnowieccy policjanci postanowili wesprzeć rodzinę Piotrka. Prosimy też o przekazanie 1,5% podatku na jego rehabilitację.
W lutym 2019 roku Piotr uległ wypadkowi drogowemu – został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych. Doznał wówczas silnego urazu czaszkowo–mózgowego. Nie poddał się jednak. Z batalii o życie wyszedł zwycięsko. Teraz toczy się walka o jego powrót do zdrowia.
Obecnie poddawany jest intensywnej, kompleksowej, ale bardzo kosztownej rehabilitacji. Piotrek był silnym, niezwykle aktywnym mężczyzną – policjantem i wielkim pasjonatem sportu. Futbol nie ma przed nim tajemnic. To właśnie od tej pasji pochodzi jego pseudonim - „Kapeć". Ta pasja jest też motorem do ogromnych wysiłków podejmowanych przez Piotrka podczas codziennych ćwiczeń. Piotrek poczynił ogromne postępy. Aby walka o jego powrót do zdrowia mogła nadal trwać, potrzeba środków finansowych.
Sosnowieccy policjanci nie ustają w inicjowaniu różnego rodzaju akcji, których celem jest wsparcie rodziny w gromadzeniu środków potrzebnych na ten cel. W okresie rozliczeń podatkowych jednym ze sposobów pozyskania środków jest możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na jego leczenie.
Możesz pomóc „Kapciowi” w leczeniu i rehabilitacji, wpłacając środki na konto Fundacji:
32 1500 1067 1210 6008 3182 0000
z dopiskiem: Piotr Habryka
Możesz również przekazać 1,5% swojego podatku. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać dane:
KRS: 0000272272
z dopiskiem: Piotr Habryka
To wystarczy, aby nasze 1,5% na konto fundacji przekazał urząd skarbowy.
(KWP w Katowicach / kp)