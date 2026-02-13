Dajmy "kopa" Piotrkowi Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Piotr Habryka był sosnowieckim policjantem, który zajmował się zwalczeniem przestępczości gospodarczej. W lutym 2019 roku został potrącony na przejściu dla pieszych. Od tego czasu trwa walka o jego powrót do zdrowia. Walka ta jednak jest bardzo kosztowna, dlatego sosnowieccy policjanci postanowili wesprzeć rodzinę Piotrka. Prosimy też o przekazanie 1,5% podatku na jego rehabilitację.

W lutym 2019 roku Piotr uległ wypadkowi drogowemu – został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych. Doznał wówczas silnego urazu czaszkowo–mózgowego. Nie poddał się jednak. Z batalii o życie wyszedł zwycięsko. Teraz toczy się walka o jego powrót do zdrowia.

Obecnie poddawany jest intensywnej, kompleksowej, ale bardzo kosztownej rehabilitacji. Piotrek był silnym, niezwykle aktywnym mężczyzną – policjantem i wielkim pasjonatem sportu. Futbol nie ma przed nim tajemnic. To właśnie od tej pasji pochodzi jego pseudonim - „Kapeć". Ta pasja jest też motorem do ogromnych wysiłków podejmowanych przez Piotrka podczas codziennych ćwiczeń. Piotrek poczynił ogromne postępy. Aby walka o jego powrót do zdrowia mogła nadal trwać, potrzeba środków finansowych.

Sosnowieccy policjanci nie ustają w inicjowaniu różnego rodzaju akcji, których celem jest wsparcie rodziny w gromadzeniu środków potrzebnych na ten cel. W okresie rozliczeń podatkowych jednym ze sposobów pozyskania środków jest możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na jego leczenie.

Możesz pomóc „Kapciowi” w leczeniu i rehabilitacji, wpłacając środki na konto Fundacji:

32 1500 1067 1210 6008 3182 0000

z dopiskiem: Piotr Habryka

Możesz również przekazać 1,5% swojego podatku. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać dane:

KRS: 0000272272

z dopiskiem: Piotr Habryka

To wystarczy, aby nasze 1,5% na konto fundacji przekazał urząd skarbowy.