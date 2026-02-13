Bełchatowscy policjanci uratowali życie mężczyźnie Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie uratowali życie mężczyzny, który potrzebował nagłej pomocy.

Około pierwszej w nocy 12 lutego 2026 roku patrol Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego bełchatowskiej komendy – st. post. Krzysztof Kacprzyk oraz st. post. Przemysław Barański – przejeżdżali w pobliżu budynku Urzędu Gminy w Bełchatowie. Na parkingu zauważyli samochód, w którym siedział mężczyzna włączający i wyłączający światła drogowe, jakby próbował w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Policjanci natychmiast podjechali do pojazdu, by sprawdzić, co się dzieje. Jak się okazało, kierowca źle się czuł. Był osłabiony, blady i miał problemy z oddychaniem. Funkcjonariusze niezwłocznie wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Reakcja mundurowych była w samą porę, ponieważ życie mężczyzny było poważnie zagrożone. Dzięki natychmiastowej pomocy policjantów i sprawnej interwencji służb medycznych uratowano jego życie.

Postawa funkcjonariuszy z Bełchatowa po raz kolejny pokazuje, że policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców nie tylko w czasie interwencji, ale również wtedy, gdy po prostu są w pobliżu.