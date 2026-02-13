Wymieniał czujniki gazu i czadu, został zatrzymany... Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci KP I w Bytomiu zatrzymali 29-latka, który oszukał 87-letniego Bytomianina, gdy instalował w jego mieszkaniu czujniki gazu i czadu. Senior w wyniku przestępstwa stracił ponad 4500 złotych. Sprawca usłyszał pięć zarzutów. Apelujemy zwłaszcza do osób starszych o czujność, ostrożność i ograniczone zaufanie do nieznanych nam osób.

9 lutego na terenie Michowic w Bytomiu 87-latek skorzystał z oferty dotyczącej instalacji czujników gazu i tlenku węgla. Mężczyzna przyszedł do jego mieszkania i za jego zgodą zainstalował dwa czujniki. Ponieważ senior nie miał przy sobie pieniędzy w formie gotówki, przystał na propozycję przelewu. 87-latek nie potrafił jednak dokonać płatności w samodzielny sposób, więc 29-latek zaoferował mu swoją pomoc.

Jak wynika z policyjnych ustaleń, 29-latek po uzyskaniu dostępu do bankowości seniora wykorzystał jego moment nieuwagi i wykonał cztery przelewy. Jednak przelewy te znacznie przekraczały ustaloną wcześniej kwotę 180 złotych — senior stracił ponad 4500 złotych. W momencie, gdy po raz piąty 29-latek usiłował przelać kolejną kwotę, aplikacja została już zablokowana przez bank.

Senior zorientował się, że został oszukany dopiero po wyjściu 29-latka z mieszkania. 87-latek zgłosił się do komisariatu i o sytuacji poinformował policjantów. Stróże prawa przeprowadzili szereg czynności i ustalili miejsce pobytu, a następnie zatrzymali 29-latka kolejnego dnia. Zatrzymany usłyszał pięć zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem w zbiegu z oszustwem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Użycie telefonu jako karty płatniczej bez zgody właściciela to poważne przestępstwo, za które w polskim prawie grozi nawet do 5 lat więzienia.

Dodatkowo każdy przypadek transakcji przy użyciu cudzej karty bez zgody jej właściciela, jest traktowany jako kradzież z włamaniem, za którą grozi kara do 10 lat więzienia.

Apelujemy zwłaszcza do osób starszych o czujność, ostrożność i ograniczone zaufanie do nieznanych nam osób.

Nie przekazujmy swojego telefonu nieznanym nam osobą, zwłaszcza w celu wykonania płatności! Nigdy nie mamy pewności, na jaką kwotę zostanie wykonany przelew i ile transakcji dana osoba zdoła wykonać.

Nie udostępniajmy swoich haseł, numeru PIN oraz informacji mogących ułatwić przestępcy dostęp do naszych pieniędzy.

Nigdy nie zapisujmy numeru PIN na karcie ani w widocznych i łatwo dostępnych miejscach.