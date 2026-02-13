Trzymiesięczny areszt dla 25-latka mającego związek z oszustwem „na policjanta” Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Kolejna próba oszustwa metodą „na policjanta” została udaremniona dzięki czujności 87-latki i bydgoskim kryminalnym. Zatrzymany 25-latek podejrzany o ten proceder najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się w miniony poniedziałek (9.02.2026), kiedy kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon i z Komendy Wojewódzkiej Policji połączyli siły. Ich współpraca pozwoliła na zatrzymanie 25-latka, który jak się okazało usiłował dokonać oszustwa metodą „na policjanta”.

Mężczyzna został zatrzymany w jednym z bloków w bydgoskim Fordonie. Unikał on kontaktu wzrokowego, miał zasłoniętą twarz i rozmawiał przez telefon. W rozmowie z funkcjonariuszami nie potrafił logicznie wyjaśnić powodu swojego pobytu w tym miejscu. Przy mężczyźnie kryminalni ujawnili gotówkę w kwocie blisko 7 tysięcy złotych oraz dwa telefony komórkowe.

W tym samym czasie w jednym z mieszkań 87-latka wciąż prowadziła rozmowę telefoniczną z pozostałymi oszustami. Ci nakłaniali ją, by 90 tysięcy złotych zapakowała w reklamówkę i pozostawiła przed drzwiami. Jak wyjaśniła później, sposób przekazania gotówki wzbudził w niej obawy i zorientowała się, że może być to próba oszustwa. Dzięki temu nie straciła oszczędności życia.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, ponieważ był powiązany z osobami, z którymi prowadziła rozmowę 87-latka. W środę (11.02.2026) na wniosek policjantów i prokuratora sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ustalać będą do kogo należała gotówka, którą posiadał przy sobie aresztowany.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazywania pieniędzy ani nie proszą o pozostawianie ich pod drzwiami. W razie podejrzanego telefonu należy natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym 112.