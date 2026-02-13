Pijany za kółkiem i z sądowym zakazem. Obywatelskie ujęcie w Buku zakończyło się deportacją Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki czujności i zdecydowanej postawie mieszkańców Buku policjanci zatrzymali 29-letniego obywatela Kolumbii, który prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i mimo sądowego zakazu. Mężczyzna stanowił realne zagrożenie na drodze i rażąco lekceważył prawo – jego sprawa zakończy się nie tylko w sądzie, ale również deportacją z Polski.

Do zdarzenia doszło w nocy z 7 na 8 lutego na ul. Dobieżyńskiej w Buku. Policjanci z Komisariatu Policji w Buku zostali powiadomieni o ujęciu obywatelskim nietrzeźwego kierowcy. Jak ustalili mundurowi - trzy osoby jadące samochodem marki Volkswagen Golf zauważyły jadącego pod prąd kierowcę Renault, który niemal doprowadził do czołowego zderzenia.

Świadkowie nie pozostali obojętni – zawrócili, dogonili pojazd i zatrzymali go na ul. Dobrzańskiej. Od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Obywatele odebrali mu kluczyki, uniemożliwili dalszą jazdę i niezwłocznie wezwali Policję.

Badanie alkomatem potwierdziło, że 29-letni Kolumbijczyk miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało, szybko wyszło na jaw, że mężczyzna posiadał również sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Oznaczało to popełnienie kolejnego przestępstwa. Został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd został odholowany. Usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości oraz łamania sądowego zakazu.

W związku z rażącym lekceważeniem polskiego prawa policjanci wszczęli procedurę kontroli legalności pobytu cudzoziemca. Ustalono, że jego zachowanie stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego podjęto działania zmierzające do jego deportacji do kraju pochodzenia.

Komendant Miejski Policji w Poznaniu wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Kolumbii, do powrotu do swojego kraju. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie – została wydana decyzja w przedmiocie deportacji. Wobec 29-latka orzeczono również zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw strefy Schengen na okres 6 lat. Mężczyzna został przekazany strażnikom granicznym i trafił do tymczasowego ośrodka, skąd pod eskortą opuści granice Polski.

Postawa mieszkańców Buku zasługuje na najwyższe uznanie. Dzięki ich szybkiej reakcji i odpowiedzialnej decyzji o ujęciu nietrzeźwego kierowcy nie doszło do tragedii na drodze. To przykład obywatelskiej odwagi i troski o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Policjanci przypominają, że każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek znać i przestrzegać obowiązujące prawo. Osoby rażąco naruszające przepisy muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami, włącznie z wydaleniem z kraju.