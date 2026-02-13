Wniosek o deportację wobec 52-latka, który notorycznie naruszał prawo Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci konsekwentnie reagują na wszelkie przejawy łamania prawa oraz na zakłócanie porządku publicznego. W przypadkach naruszenia przepisów funkcjonariusze podejmują zdecydowane działania. Policjanci w Jeleniej Górze, we współpracy ze służbami państwa, zawnioskowali o natychmiastową deportację i wydalanie z kraju, agresywnego obcokrajowca.

Funkcjonariusze z Komisariat II Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 52-letniego obcokrajowca, który od kilku lat mieszkał w Polsce. Mężczyzna w ostatnich miesiącach wielokrotnie naruszał porządek prawny, dopuszczając się szeregu wykroczeń oraz przestępstw przeciwko mieniu.



Jak ustalili policjanci, 52-latek regularnie kradł alkohol na stacjach paliw oraz inne artykuły w sklepach. Wielokrotnie wszczynał awantury, będąc pod wpływem alkoholu, zakłócał porządek publiczny i uprzykrzał życie swoim sąsiadom. W związku z jego zachowaniem funkcjonariusze podejmowali liczne interwencje.



W wyniku prowadzonych działań mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty dotyczące kradzieży, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Mając na uwadze powtarzający się charakter naruszeń prawa oraz zagrożenie dla porządku publicznego, 12 lutego policjanci wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.



Policja podkreśla, że każdy, kto przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa. Wobec osób, które uporczywie je łamią, będą podejmowane stanowcze i zgodne z przepisami działania.