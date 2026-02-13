Policjanci wracając ze służby zatrzymali podpalacza i złodzieja. Mężczyzna już usłyszał ponad 60 zarzutów Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Dwóch funkcjonariuszy lubińskiej komendy, prywatnie braci, wykazało się czujnością również po zakończonej służbie. Policjanci na przystanku autobusowym zauważyli mężczyznę, który był poszukiwany do sprawy podpalenia pojazdu i do licznych kradzieży sklepowych. 25-latek był dobrze znany funkcjonariuszom. Bracia, których łączy nie tylko więź rodzinna, ale i policyjna służba, po raz kolejny udowodnili, że czujność i zaangażowanie nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Wspólne wartości i poczucie odpowiedzialności sprawiają, że reagują zawsze wtedy, gdy wymaga tego sytuacja.

Dwaj bracia, którzy służą w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, wracali ze służby, kiedy na jednym z miejskich przystanków, zauważyli dobrze im znanego z wcześniejszych interwencji mężczyznę. Wiedzieli, że jest on poszukiwany do kolejnej sprawy prowadzonej przez lubińskich funkcjonariuszy - a dokładnie chodziło o kradzież sklepową na kwotę ponad 2 tysięcy złotych i usiłowania podpalenia samochodu osobowego marki Mercedes.

Kiedy funkcjonariusze podeszli do mężczyzny, po jego minie było widać, że bardziej spodziewał się nadjeżdżającego autobusu, niż ubranych po cywilnemu policjantów w prywatnym aucie. Funkcjonariusze szybko powiadomili o całej sytuacji oficera dyżurnego, który na miejsce wysłał patrol prewencji. Stróże prawa przy podejrzanym znaleźli odzież z metkami, którą chwilę wcześniej ukradł z pobliskiego sklepu. 25-latek trafił do policyjnej celi.

Choć ma zaledwie 25-lat, lista jego przestępstw jest długa. W ciągu kilku miesięcy policjanci przedstawili mu 60 zarzutów kradzieży sklepowych. Jego łupem padały głównie markowe perfumy, kosmetyki, alkohol i artykuły chemiczne. Z tego przestępczego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu. Straty szacuje się w dziesiątkach tysięcy złotych. O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje teraz sąd.

Dzięki czujności naszych funkcjonariuszy mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za kolejne przestępstwa. To przykład, że policyjna służba, to nie tylko zawód, ale postawa, pasja i odpowiedzialność, którą dwaj bracia w mundurze, realizują nie tylko w czasie służby, ale również poza nią.