Strzelali do okien na osiedlu - trzech młodych mężczyzn zatrzymanych Data publikacji 13.02.2026 Policjanci z Komisariatu I Policji w Opolu ustalili trzech młodych mężczyzn odpowiedzialnych za uszkodzenie sześciu okien na opolskim Zaodrzu. Najstarszy z nich, 17-latek, odpowie za zniszczenie mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Sprawą 16 i 15-latków zajmie się sąd rodzinny. Opolscy funkcjonariusze zabezpieczyli w miejscu zamieszkania nastolatków dwie sztuki pistoletów pneumatycznych. W wyniku zdarzenia żaden z mieszkańców nie odniósł obrażeń.

7 lutego br., po godzinie 20.20 policjanci z Opola otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia szyby w jednym z mieszkań na opolskim Zaodrzu. Według pokrzywdzonego, ktoś miał najprawdopodobniej pistoletem pneumatycznym uszkodzić okno w jego mieszkaniu.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu I Policji w Opolu. Funkcjonariusze ustalili, że doszło do zniszczenia łącznie sześciu szyb w rejonie ulicy Niedurnego. W wyniku zdarzenia żaden z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracowali policjanci, którzy rozpytali świadków, zabezpieczyli monitoring i ustalili prawdopodobne miejsce, z którego mogły paść strzały. Śledczy przeprowadzili również oględziny z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczyli ślady oraz dowody w postępowaniu. W wyniku ustaleń operacyjnych, kryminalni wytypowali osoby odpowiedzialne za te czyny.

W czwartek, 12 lutego br., opolscy kryminalni zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 17 i 16 lat. Obaj zatrzymani to mieszkańcy Opola. W piątek rano został zatrzymany 15-letni mieszkaniec miasta, który również miał brać udział w zdarzeniu. Policjanci zabezpieczyli dwie sztuki pistoletów pneumatycznych w miejscu zamieszkania nastolatków. Zabezpieczona broń zostanie teraz przekazana biegłemu celem określenia m.in. legalności jej posiadania.

Z zatrzymanym 17-latkiem zostały przeprowadzone czynności procesowe w sprawie o przestępstwo z art. 288 kodeksu karnego - uszkodzenie mienia. Za ten czyn grozi kara do 5 lat więzienia. Natomiast wobec 16 i 15-latków zostały przeprowadzone czynności dowodowe w zakresie popełnione czynu karalnego. Ich sprawą zajmie się sąd rodzinny.

( KWP w Opolu / mw)