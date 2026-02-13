Lekarz podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspólnie z policjantami z Jędrzejewa, realizując postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie, zatrzymali lekarza Zespołu Opieki Zdrowotnej. Mężczyzna jest podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych od pacjentów w zamian za m.in. zwolnienia lekarskie czy recepty. Mężczyzna usłyszał 124 zarzuty korupcyjne. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika, że lekarz w okresie od października do grudnia 2024 roku, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, miał przyjmować od pacjentów pieniądze w zamian za wystawianie zwolnień lekarskich, recept, zaświadczeń oraz przeprowadzanie ustawowych badań lekarskich.

W miniony czwartek został zatrzymany w przychodni. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 35 tysięcy złotych. Tego samego dnia, usłyszał 124 zarzuty korupcyjne.

Prokurator wobec podejrzanego zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w wysokości 60 tysięcy złotych oraz zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza.

Za to przestępstwo może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, osoba, która wręczyła łapówkę, może uniknąć odpowiedzialności karnej, jeśli dobrowolnie zawiadomi organy ścigania, zanim sprawa zostanie ujawniona, i ujawni wszystkie istotne okoliczności przestępstwa. Warto z takiej możliwości skorzystać współpracując z organami ścigania.