Startuje #SuperDzielnicowy 2026! Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Już od dziś, 16.02.2026 r., można oddawać głosy na swojego dzielnicowego! Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego „Dzielnica strachu” wkraczają do akcji i po raz czwarty, w ramach kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu, inicjują internetowy plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi oraz wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026. W tym roku Plebiscyt odbywa się w świetle szczególnej rocznicy, jaką jest 100 lat służby dzielnicowych w Polsce!

Czas szybko mija jednak trudno uwierzyć, że startujemy już z czwartą edycją plebiscytu! Plebiscyt cieszy się ogromnym i rosnącym zainteresowanie ze strony uczestników co zdecydowało, że w tegorocznym plebiscycie oddanie głosu na „swojego dzielnicowego” będzie możliwe przez dwa miesiące tj. od 16 lutego do 16 kwietnia. Celem kampanii społecznej #DzielnicaBezStrachu jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką bezpieczeństwa utrzymane w lekkiej konwencji, zaś samego plebiscytu zbliżenie dzielnicowych z mieszkańcami poprzez wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026 oraz znalezienie najaktywniejszych polskich dzielnic w plebiscycie internetowym.

Inspiracją kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu jest serial kryminalny „Dzielnica strachu” emitowany na kanale Puls 2, który od blisko pięciu lat wciąga widzów w fascynujący świat policyjnej codzienności. To nie tylko emocjonujące i trzymające w napięciu sprawy, ale również opowieść o ludziach, którzy każdego dnia walczą o bezpieczeństwo swoich sąsiadów. Dzielnicowi to cisi bohaterowie ulic, gotowi stanąć w obronie lokalnej społeczności. Produkcja cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, czego wyrazem są m.in. trzy Telekamery, przyznane przez nich najlepszym aktorom.

W tej edycji kampanię promują aktorzy „Dzielnicy strachu”: Andrzej Młynarczyk - ambasador pierwszej edycji, Jagoda Małyszek oraz Teresa Dzielska. W scenariusze i scenografię „Dzielnicy strachu” wkomponowano elementy istotne z punktu widzenia efektywnej realizacji zadań Policji, a w wybranych wątkach występują prawdziwi policjanci, w tym laureaci poprzednich edycji plebiscytu, dla których to było wielkie życiowe przeżycie.

Tak niestandardowe działania nie byłyby możliwe bez przychylności i wsparcia najwyższego kierownictwa - zarówno polskiej Policji, jak i Telewizji Puls, która traktuje kampanię jako misję społeczną.

Kampania #DzielnicaBEZstrachu cieszy się ogromnym i wciąż rosnącym zainteresowaniem: w ubiegłych latach dzielnicowi z całej Polski zaangażowali się w promocję Policji, walcząc o głosy w swoich rejonach służbowych. Spotykali się z mieszkańcami, rozmawiali o codziennych wyzwaniach i pokazywali, jak mogą wpływać na bezpieczeństwo. Plebiscyt to doskonała okazja do tego, aby poznać inspirujące historie o policjantach, którzy każdego dnia robią coś więcej niż tylko strzegą porządku - stają się prawdziwymi bohaterami. Ich zaangażowanie nie przeszło bez echa, dostrzegły je media! Przełożyło się to m.in. na liczbę głosów oddanych na #SuperDzielnicowego, gdzie w ubiegłym roku internauci oddali ich ponad 117 tys ., nominując jednocześnie blisko połowę dzielnicowych.

Plebiscyt pozwala nie tylko na wyłonienie #SuperDzielnicowego, ale TOP 5 polskich dzielnicowych. Laureaci poprzednich edycji pochodzili ze Śląska, Warszawy i Podkarpacia, ich sylwetki prezentowane były na łamach kilku kolejnych numerów „Gazety Policyjnej”. Tam podzielili się z nami swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Ich głosem powiedzieliśmy czy i dlaczego warto wziąć udział w plebiscycie. Zwycięzcy jednogłośnie stwierdzili, że zdecydowanie warto! A powody są bardzo różne i zaskakujące, jednak zawsze o sukcesie decydowało osobiste zaangażowanie i zrozumienie ze strony przełożonych.

Zgłoś swojego kandydata lub kandydatkę w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie https://dzielnicabezstrachu.pl. Pamiętaj! Jeśli chcesz walczyć o nagrodę, za pierwszym razem musisz uzasadnić swoje zgłoszenie, a następnie możesz oddawać głosy na swojego kandydata raz dziennie przez cały okres trwania akcji. Jeśli chcesz okazać samo wsparcie swojemu dzielnicowemu wystarczy oddanie samego głosu poprzez wpisanie jego danych i wstawienie chociażby jednego znaku w polu uzasadnienia. Na autorów najlepszych uzasadnień czekają nagrody: 5 x 1000 złotych. #SuperDzielnicowemu 2026 wręczymy wraz z tytułem statuetkę, atrakcyjną nagrodę finansową oraz możliwość poznania kulis filmu, a być może rolę w serialu. W wygranej dzielnicy, na przełomie maja i czerwca zorganizujemy uroczystą galę finałową oraz spotkanie z aktorami serialu!

W wydarzenie tradycyjnie już zaangażowała się Gazeta Policyjna, której okładkę dzielnicowi mogą wykorzystać jako swoistą wizytówkę.

Organizatorzy - Biuro Prewencji i Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Telewizja Puls - zachęcają do wspólnego poszukiwania #SuperDzielnicowego 2026 oraz promocji współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi.

Kampania jest wspierana na antenie kanału Puls 2 oraz poprzez działania PR-owe prowadzone zarówno przez Telewizję Puls, jak również Policję.

Raz jeszcze zapraszamy do udziału w konkursie #DzielnicaBEZstrachu i wskazanie swojego ulubionego dzielnicowego. Wejdź i głosuj na stronie internetowej #DzielnicaBEZstrachu

(Biuro Prewencji KGP )

Film #DzielnicaBEZstrachu2026