SuperDzielnicowy 2026! - głosowanie trwa

Od 16.02.2026 r., można oddawać głosy na swojego dzielnicowego! Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego „Dzielnica strachu" wkraczają do akcji i po raz czwarty, w ramach kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu, prowadzą internetowy plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi oraz wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026. W tym roku Plebiscyt odbywa się w świetle szczególnej rocznicy, jaką jest 100 lat służby dzielnicowych w Polsce!

Czas szybko mija, jednak trudno uwierzyć, że to już czwarta edycja plebiscytu! Plebiscyt cieszy się ogromnym i rosnącym zainteresowanie ze strony uczestników co zdecydowało, że w tegorocznym plebiscycie oddanie głosu na „swojego dzielnicowego” będzie możliwe przez dwa miesiące tj. od 16 lutego do 16 kwietnia. Celem kampanii społecznej #DzielnicaBezStrachu jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką bezpieczeństwa utrzymane w lekkiej konwencji, zaś samego plebiscytu zbliżenie dzielnicowych z mieszkańcami poprzez wyłonienie #SuperDzielnicowego 2026 oraz znalezienie najaktywniejszych polskich dzielnic w plebiscycie internetowym.

Inspiracją kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu jest serial kryminalny „Dzielnica strachu” emitowany na kanale Puls 2, który od blisko pięciu lat wciąga widzów w fascynujący świat policyjnej codzienności. To nie tylko emocjonujące i trzymające w napięciu sprawy, ale również opowieść o ludziach, którzy każdego dnia walczą o bezpieczeństwo swoich sąsiadów. Dzielnicowi to cisi bohaterowie ulic, gotowi stanąć w obronie lokalnej społeczności. Produkcja cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, czego wyrazem są m.in. trzy Telekamery, przyznane przez nich najlepszym aktorom.

W tej edycji kampanię promują aktorzy „Dzielnicy strachu”: Andrzej Młynarczyk - ambasador pierwszej edycji, Jagoda Małyszek oraz Teresa Dzielska. W scenariusze i scenografię „Dzielnicy strachu” wkomponowano elementy istotne z punktu widzenia efektywnej realizacji zadań Policji, a w wybranych wątkach występują prawdziwi policjanci, w tym laureaci poprzednich edycji plebiscytu, dla których to było wielkie życiowe przeżycie.

Tak niestandardowe działania nie byłyby możliwe bez przychylności i wsparcia najwyższego kierownictwa - zarówno polskiej Policji, jak i Telewizji Puls, która traktuje kampanię jako misję społeczną.

Kampania #DzielnicaBEZstrachu cieszy się ogromnym i wciąż rosnącym zainteresowaniem: w ubiegłych latach dzielnicowi z całej Polski zaangażowali się w promocję Policji, walcząc o głosy w swoich rejonach służbowych. Spotykali się z mieszkańcami, rozmawiali o codziennych wyzwaniach i pokazywali, jak mogą wpływać na bezpieczeństwo. Plebiscyt to doskonała okazja do tego, aby poznać inspirujące historie o policjantach, którzy każdego dnia robią coś więcej niż tylko strzegą porządku - stają się prawdziwymi bohaterami. Ich zaangażowanie nie przeszło bez echa, dostrzegły je media! Przełożyło się to m.in. na liczbę głosów oddanych na #SuperDzielnicowego, gdzie w ubiegłym roku internauci oddali ich ponad 117 tys ., nominując jednocześnie blisko połowę dzielnicowych. Wszystko wskazuje, że pomimo krótszego okresu głosowania, w tym roku po raz kolejny pobijemy ten rekord!

Plebiscyt pozwala nie tylko na wyłonienie #SuperDzielnicowego, ale TOP 5 polskich dzielnicowych. Laureaci poprzednich edycji pochodzili ze Śląska, Warszawy i Podkarpacia, ich sylwetki prezentowane były na łamach kilku kolejnych numerów „Gazety Policyjnej”. Tam podzielili się z nami swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Ich głosem powiedzieliśmy czy i dlaczego warto wziąć udział w plebiscycie. Zwycięzcy jednogłośnie stwierdzili, że zdecydowanie warto! A powody są bardzo różne i zaskakujące, jednak zawsze o sukcesie decydowało osobiste zaangażowanie i zrozumienie ze strony przełożonych.

Zgłoś swojego kandydata lub kandydatkę w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie https://dzielnicabezstrachu.pl. Pamiętaj! Jeśli chcesz walczyć o nagrodę, za pierwszym razem musisz uzasadnić swoje zgłoszenie, a następnie możesz oddawać głosy na swojego kandydata raz dziennie przez cały okres trwania akcji. Jeśli chcesz okazać samo wsparcie swojemu dzielnicowemu wystarczy oddanie samego głosu poprzez wpisanie jego danych i wstawienie chociażby jednego znaku w polu uzasadnienia. Na autorów najlepszych uzasadnień czekają nagrody: 5 x 1000 złotych. #SuperDzielnicowemu 2026 wręczymy wraz z tytułem statuetkę, atrakcyjną nagrodę finansową oraz możliwość poznania kulis filmu, a być może rolę w serialu. W wygranej dzielnicy, na przełomie maja i czerwca zorganizujemy uroczystą galę finałową oraz spotkanie z aktorami serialu!

W wydarzenie tradycyjnie już zaangażowała się Gazeta Policyjna, której okładkę dzielnicowi mogą wykorzystać jako swoistą wizytówkę.

Organizatorzy - Biuro Prewencji i Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Telewizja Puls - zachęcają do wspólnego poszukiwania #SuperDzielnicowego 2026 oraz promocji współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi.

Kampania jest wspierana na antenie kanału Puls 2 oraz poprzez działania PR-owe prowadzone zarówno przez Telewizję Puls, jak również Policję.

Raz jeszcze zapraszamy do udziału w konkursie #DzielnicaBEZstrachu i wskazanie swojego ulubionego dzielnicowego. Wejdź i głosuj na stronie internetowej #DzielnicaBEZstrachu

(Biuro Prewencji KGP )

Film #DzielnicaBEZstrachu2026