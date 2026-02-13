Podziękowania dla dzielnicowej z Grudziądza Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj List wdzięczności od mieszkanki miasta Do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wpłynął list z podziękowaniami dla dzielnicowej – sierż. Karoliny Kuleszy z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Autorka korespondencji, starsza mieszkanka miasta, wyraziła wdzięczność za okazane wsparcie, życzliwość oraz zaangażowanie w pomoc w trudnej sytuacji rodzinnej.

W liście kobieta podkreśliła, że dzięki rozmowom, systematycznym działaniom oraz indywidualnemu podejściu funkcjonariuszki udało się doprowadzić do wyraźnej poprawy sytuacji domowej i przywrócić poczucie spokoju oraz bezpieczeństwa. Autorka zaznacza, że profesjonalizm, empatia i konsekwencja dzielnicowej miały kluczowe znaczenie dla pozytywnych zmian, jakie nastąpiły w jej rodzinie.

Mieszkanka zwróciła również uwagę na wysoką kulturę osobistą oraz otwartość sierż. Karoliny Kuleszy, podkreślając, że jedno słowo „dziękuję” to za mało, by wyrazić wdzięczność za okazaną pomoc. Wyrazy uznania skierowała także do przełożonych, doceniając fakt, że w szeregach Policji służy tak oddana i kompetentna funkcjonariuszka.

Na co dzień sierż. Karolina Kulesza pełni służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz porządek publiczny. Równolegle realizuje zadania jako kurator w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu oraz działa jako ratownik medyczny, łącząc obowiązki służbowe z misją niesienia pomocy innym.

Otrzymany list jest wyrazem społecznego zaufania i potwierdzeniem, jak istotną rolę w budowaniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności odgrywa dzielnicowy.