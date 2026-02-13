Szybka reakcja polskich policjantów podczas służby w Kosowie Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Podczas rutynowego patrolu w rejonie tzw. Małej Bośni, funkcjonariusze XXXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji uratowali kobietę przed agresywnym napastnikiem. Za swoją postawę polscy mundurowi otrzymali oficjalne podziękowania od szefa EULEX w Kosowie.

Polscy policjanci zauważyli przerażoną kobietę uciekającą przed agresywnym mężczyzną, który wcześniej miał ją zaatakować w pobliskiej restauracji. Kobieta, wzywając pomocy w języku angielskim, podbiegła do patrolu. Funkcjonariusze niezwłocznie umożliwili jej schronienie w pojeździe służbowym oraz skutecznie powstrzymali napastnika przed dalszym atakiem.

Na miejscu policjanci wstępnie ocenili stan kobiety i stwierdzili, że nie wymaga ona natychmiastowej pomocy medycznej. Dalsze czynności przejęli przybyli na miejsce funkcjonariusze Policji Kosowa, którzy podziękowali polskiemu patrolowi za szybką i profesjonalną reakcję.

Szczególne uznanie dla postawy polskich funkcjonariuszy oraz całej jednostki wyraził Szef Misji EULEX w Kosowie, Giovanni Pietro Barbano. Podczas wizyty w Polskiej Bazie w Mitrovicy, w trakcie uroczystego apelu, podziękował za wzorowo przeprowadzone działania, podkreślając, że policjantem jest się zawsze — niezależnie od miejsca pełnienia służby.