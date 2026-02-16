Kolejne działania w sprawie grupy zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj CBŚP i KAS zatrzymały kolejne osoby do sprawy fakturowej. Łącznie w postępowaniu występuje już 39 podejrzanych. Za fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł, grozi kara nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 4 osoby, którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karnych i karno-skarbowych. Dotyczyły one wystawienia i przyjęcia ponad tysiąca nierzetelnych faktur VAT, o łącznej kwocie należności przeszło 17 milionów złotych, co skutkowało uszczupleniem z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 3 milionów zł. Podejrzanym zarzucono również „pranie pieniędzy” o wartości ponad 2,7 miliona złotych.

Dwóch zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

W toku sprawy zarzuty usłyszało dotychczas 39 osób, w tym osoby kierujące zorganizowaną grupą i jej uczestnicy. Postępowanie pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy.

Za fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł, czyli dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, grozi kara pozbawienia wolności od lat 5 do 25.

Zespół Prasowy CBŚP na podstawie komunikatu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zdjęcie: KAS