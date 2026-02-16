Pozbawił wolności, zabił, ukrył i spalił zwłoki - sprawa zaginięcia kobiety rozwikłana Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tczewie prowadzą śledztwo w sprawie pozbawienia wolności, zabójstwa oraz ukrycia ciała kobiety. Wśród zatrzymanych jest były partner ofiary, jego matka oraz znajomy. Zatrzymania są efektem intensywnych czynności prowadzonych od momentu zgłoszenia zaginięcia 23 -letniej kobiety. Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.

Zaangażowanie funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób gdańskiej komendy wojewódzkiej, analiza materiałów dotyczących zaginięcia kobiety a także nieprzerwana i konsekwentna praca policjantów z wydziału dochodzeniowo- śledczego i wydziału kryminalnego, przy ścisłej współpracy z prokuratorem, doprowadziły do ustalenia przebiegu zdarzenia i odnalezienia ciała kobiety.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy z wielogodzinnych i wieloetapowych czynności procesowych i operacyjnych, w tym m.in. zeznania świadków, nagrania z monitoringu, analizy kryminalne, dały podstawę do wydania przez prokuratora postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu trzech osób do prokuratury a także przeszukaniu miejsc ich zamieszkania.

Zgodnie z dyspozycją policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku weszli równocześnie do trzech miejsc na terenie Gdańska, powiatu gdańskiego i Tczewa i zatrzymali podejrzewanych w wieku 32, 37 i 58 lat. W czynnościach na terenie Gdańska policjanci wspierani byli przez kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku.

32- latek z Gdańska podejrzany jest o pozbawienie wolności i zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, oraz zbezczeszczenie zwłok, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 37- latek odpowie przed sądem za niezawiadomienie o zbrodni organów ścigania, mając wiedzę zarówno o sprawcy jak i miejscu pozostawienia zwłok a także za zacieranie śladów poprzez pomoc w ukryciu zwłok i rzeczy pokrzywdzonej - grozi mu kara do 5 lat więzienia. 58-letnia kobieta usłyszała zarzut dotyczący składania fałszywych zeznań, pomimo wiedzy na temat tego co się stało z 23-latką i grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu 32 i 37-latek trafili do aresztu śledczego na okres 3 miesięcy, 58-letnia kobieta objęta została dozorem Policji.

( KWP w Gdańsku / mw)