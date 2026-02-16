Wspólne działania służb – ujawniono nielegalną bimbrownię Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Kamiennogórscy policjanci oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Jeleniej Góry przeprowadzili skuteczną akcję ukierunkowaną na zwalczanie nielegalnej produkcji alkoholu. Do sprawy zatrzymany został 72-letni mężczyzna, który odpowie za produkcję alkoholu bez wymaganego zezwolenia. To naruszenie przepisów prawa skarbowego, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji udało się przerwać proceder nielegalnej produkcji alkoholu, który nie tylko stanowi poważne naruszenie prawa, ale również może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego III Działu Realizacji w Jeleniej Górze, przeprowadzili działania wymierzone w nielegalną produkcję alkoholu na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Na początku lutego bieżącego roku mundurowi przeszukali posesję na terenie gminy Lubawka. Na jej terenie ujawniono i zabezpieczono kompletną linię do wytwarzania alkoholu, a także ponad setkę butelek z gotowym produktem. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli również trzydzieści 100-litrowych plastikowych beczek oraz szklanych pojemników wypełnionych zacierem, z którego docelowo miał powstać wysokoprocentowy alkohol.

Właścicielem posesji był 72-letni mężczyzna, który przyznał się do produkcji alkoholu.

Nielegalne wytwarzanie wyrobów alkoholowych oraz posiadanie ich bez wymaganych zezwoleń to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Policjanci przypominają, że to nie tylko naruszenie przepisów prawa skarbowego, ale również realne zagrożenie dla zdrowia i życia - dla osób, które sięgają po trunki niewiadomego pochodzenia.