Podejrzany o oszustwa zatrzymany przez kryminalnych z warszawskiego Bemowa na terenie Krakowa Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Mężczyzna podejrzany o oszustwa został namierzony w hotelowym pokoju na terenie Krakowa i zatrzymany przez kryminalnych z warszawskiego Bemowa. 27-latek był również poszukiwany w celu odbycia kary roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Bemowa prowadzili czynności w sprawie zgłoszonych oszustw. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca poprzez portal sprzedażowy spotkał się ze sprzedającymi biżuterię i zegarki. Podczas spotkania ustalił, że zapłata za wydany towar w postaci zegarków i biżuterii o łącznej wartości ok. 70 tysięcy zł., miała nastąpić w formie przelewów bankowych. Pobrał więc od sprzedającego towar, została sporządzona i podpisana umowa w której wskazał, że zapłata za towar została dokonana jednak gotówką. Pokrzywdzony został wprowadzony w błąd i w ten sposób został narażony na utratę biżuterii i zegarka o łącznej wartości 70 tysięcy zł.

Policjanci ustalili również, że w podobny sposób miała zostać oszukana inna osoba, tym razem sprawca zawarł umowę kupna sprzedaży na zegarek o wartości 35 tysięcy zł., z której się nie wywiązał i pomimo otrzymania zegarka, za niego nie zapłacił.

Śledczy dokładnie przeanalizowali materiał dowodowy. W wyniku czynności operacyjnych namierzyli miejsce pobytu mężczyzny. Na terenie Krakowa, w hotelowym pokoju zatrzymali 27-latka i odzyskali jeden z utraconych zegarków. Mężczyzna był również poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego wydanego przez Sąd Rejonowy w Kielcach w celu odbycia kary 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo.

Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu na Bemowie. Śledczy ustalili, że 27-latek był w przeszłości notowany za podobne przestępstwa. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzuty oszustwa. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.