Bieruńscy policjanci zlikwidowali produkcję bimbru

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przeprowadzili skuteczną akcję zwalczania nielegalnej produkcji alkoholu. Mundurowi zabezpieczyli ponad 200 litrów alkoholu pochodzącego z nielegalnego źródła. 57-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu uzyskali informację o nielegalnej działalności i pojechali do jednej z posesji w Lędzinach. Miała tam odbywać się produkcja alkoholu bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Po przeszukaniu budynku jednorodzinnego mundurowi ujawnili i zabezpieczyli aparaturę służącą do produkcji alkoholu - m.in. aparaturę do destylacji alkoholu, beczkę z tworzywa sztucznego oraz cztery sztuki szklanych butelek o pojemności 5 litrów wraz z zawartością płynu koloru czerwonego. W sumie zabezpieczonych zostało ponad 200 litrów alkoholu oraz inne elementy niezbędne do jego produkcji.

57-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji policjanci przerwali proceder nielegalnej produkcji alkoholu, który nie tylko stanowi poważne naruszenie prawa, ale również może stanowić zagrożenie dla zdrowia.