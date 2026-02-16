Zatrzymani sprawcy uszkodzeń 17 samochodów. 25 i 18-latek przyznali się do zarzucanych czynów Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy kryminalnych z Oławy, a także skutecznemu rozpoznaniu operacyjnemu, policjanci szybko ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 18 i 25 lat podejrzewanych o serię aktów wandalizmu. Jak wynika z akt sprawy, sprawcy, działając bez powodu i okazali rażące lekceważenie porządku prawnego. Wspólnie uszkodzili 17 samochodów powodując straty na kwotę blisko 53 tysiące złotych. Na domiar złego starszy ze sprawców usłyszał zarzut pobicia. Nie będzie przyzwolenia na tego typu zachowania. Każde naruszenie prawa, w szczególności godzące w bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich mienie, spotka się ze stanowczą i zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy.

Do zdarzeń doszło 6 lutego br. na terenie Jelcza-Laskowic. Dwaj mężczyźni, działając bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, uszkodzili łącznie 17 samochodów różnych marek, powodując straty oszacowane na niemal 53 tysiące złotych.

Uszkodzone pojazdy to m.in.: Nissan Micra, Skoda Fabia, Fiat Punto, Skoda Superb, Opel Insignia, Honda Civic, Renault Megane, Ford Fiesta, Mercedes, Peugeot 206, Volkswagen Passat, Golf, Touran, Volvo, Ford Focus oraz Skoda Octavia.

Sprawcy między innymi uszkadzali przednie i tylne reflektory, wyłamywali wycieraczki, niszczyli lusterka, kopali w karoserię oraz skakali po dachach i maskach pojazdów powodując wgniecenia.

W środę 11 lutego br. policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu oławskiego, natomiast w czwartek 12 lutego, 18-letniego mieszkańca Wrocławia. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. uszkodzenia mienia oraz czynów o charakterze chuligańskim. W toku prowadzonych czynności procesowych sprawcy przyznali się do zarzucanych im czynów.

Jak wynika z akt sprawy tej samej nocy 25-latek, działając wspólnie z innymi sprawcami, zaatakował trzech 16-latków.

Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania w warunkach recydywy, wobec 18-letniego podejrzanego, sąd może orzec surowszy wymiar kary, nawet do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonej o połowę.

( KWP we Wrocławiu / kp)

