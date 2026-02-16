Wyłudzali refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia. Policjanci rozbili przestępczy proceder Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Skrupulatna i skuteczna praca policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie doprowadziła do ustalenia 50-letniego właściciela sklepu medycznego oraz 44-letniego fizjoterapeuty, podejrzanych o wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Łączna kwota wyłudzeń sięga ponad 270 tys. zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa, za które może im grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją garwolińskiej komendy ustalili, że w jednym ze specjalistycznych sklepów ze sprzętem medycznym może dochodzić do nieprawidłowości. Prowadzone postępowanie wykazało, że 50-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego w porozumieniu z 44-letnim fizjoterapeutą wyłudzali refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie fikcyjnych zleceń na sprzęt medyczny.

Nielegalny proceder polegał na tworzeniu fikcyjnej dokumentacji na zakup wyrobów medycznych. W rzeczywistości osoby, na które były wystawiane zlecenia, nie potrzebowały takiego sprzętu, a nawet nie miały wiedzy, że podobne zlecenie zostało wystawione. W wyniku tego typu działalności NFZ wypłacił bezzasadne refundacje w łącznej wysokości ponad 270 tysięcy złotych.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy skutkował postawieniem 50 i 44-latkowi zarzutów. Prokurator Rejonowy w Garwolinie zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru. Za oszustwa grozi do 8 lat więzienia.

Policjanci w dalszym ciągu pracują nad sprawą. Niewykluczone są kolejne zarzuty.