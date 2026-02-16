Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany w Gliwicach Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali 38-letniego mężczyznę poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Do zatrzymania doszło podczas kontroli drogowej. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 30 dni.

Do zdarzenia doszło 10 lutego 2026 roku w godzinach popołudniowych w Gliwicach na ulicy Mazowieckiego. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Alfa Romeo. Za kierownicą pojazdu siedział 38-letni mężczyzna.

Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanym przez Sąd Rejonowy w Lipsku (Republika Federalna Niemiec) za czyny spenalizowane w niemieckim kodeksie karnym jako przestępstwa przeciwko zaufaniu publicznemu oraz oszustwo typu gangsterskiego, z czego 38-latek uczynił sobie stałe źródło dochodu. Jak ustalili śledczy, mężczyzna wchodził w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było wyłudzanie środków pieniężnych od osób starszych metodą „na wnuczka”.

W trakcie interwencji kierowca próbował wprowadzić funkcjonariuszy w błąd co do swojej tożsamości, podając dane swojego brata oraz odmawiając okazania dokumentu tożsamości.

Policjanci zatrzymali 38-latka, po czym został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Sąd Okręgowy w Gliwicach zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. Odpowie zarówno za wprowadzenie policjantów w błąd co do swojej tożsamości, jak i za przestępstwa popełnione kilka lat temu.