Stop Agresji Drogowej

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka „Stop Agresji Drogowej" umożliwia poinformowanie funkcjonariuszy każdemu, kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to narzędzie, które przyczynia się do eliminowania piratów drogowych stwarzających zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy Leonharda w Olsztynie. Kierująca osobowym hyundaiem nie zastosowała się do znaku poziomego P-4 „linia podwójna ciągła”. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do kolizji lub wypadku drogowego. Nagranie trafiło na skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie dotarli do kierującej autem i nałożyli na nią mandat karny w kwocie 200 złotych i 5 punktów karnych.

Stop Agresji Drogowej!

Twoja reakcja ma znaczenie. Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko-mazurskiego należy wysyłać na adres:

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

Jakie informacje przesłać?

Jeżeli posiadasz nagranie lub zdjęcie - pamiętaj, by przesłać je wraz ze zgłoszeniem (maksymalny rozmiar załącznika wynosi 25 MB );

Opisz sytuację uwzględniając datę, godzinę, miejsce (miejscowość, ulica, droga, słupek hektometrowy, między jakimi najbliższymi miejscowościami);

Opisz sprawcę - marka i model pojazdu, numery rejestracyjne, opis kierowcy;

Podaj swoje dane - imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.

( KWP w Olsztynie /aw)