Archiwum X - Nie przestajemy szukać! - sprawa Anny Prus z Kamienia Pomorskiego Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj Historia Anny Prus to nie tylko niewyjaśnione zabójstwo sprzed lat - to przerwane życie młodej dziewczyny, która miała plany i marzenia. To też czekający na odpowiedź, co się wówczas wydarzyło, jej bliscy. W ramach kampanii Archiwum X – Nie przestajemy szukać! wracamy do sprawy 21-letniej mieszkanki Kamienia Pomorskiego, której życie zostało brutalnie przerwane w nocy z 2 na 3 października 1993 roku. Choć minęło już ponad trzydzieści lat, pytania wciąż pozostają otwarte: kto był sprawcą i co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy? Wierzymy, że czyjaś pamięć i chęć podzielenia się informacją mogą pomóc przybliżyć się do odpowiedzi.

Kim była Anna?

Anna Prus miała 21 lat, mieszkała z rodzicami w Kamieniu Pomorskim i pracowała w Dziwnowie w zakładzie zajmującym się przetwórstwem rybnym. Była młodą kobietą pełną życia - pogodną, otwartą, serdeczną i ufną wobec ludzi.

Bliscy i znajomi wspominają ją jako osobę dobrą, życzliwą i lubianą. Marzyła o założeniu rodziny i wychowywaniu dzieci. W dniach poprzedzających śmierć planowała swoje urodziny - zastanawiała się, jak je świętować i gdzie zorganizować przyjęcie. Do realizacji tych planów nigdy nie doszło.

Co wydarzyło się w październiku 1993 roku?

3 października 1993 roku po południu pracownik kolei znalazł ciało Anny w jednym z wagonów towarowych stojących na bocznicy kolejowej w Kamieniu Pomorskim.

Z ustaleń śledczych wynika, że Anna została brutalnie pobita, zgwałcona i uduszona. Wszystko wskazuje na to, że sprawca lub sprawcy liczyli na to, że pusty wagon odjedzie w składzie pociągu, co utrudniłoby odnalezienie i identyfikację ciała. Tylko przypadek sprawił, że wagon pozostał na miejscu.

Policja podjęła wówczas intensywne działania. Czynności obejmowały swoim zasięgiem m.in. Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. Przesłuchano ponad 500 świadków, wielu z nich wielokrotnie. Przeprowadzone zostały ekspertyzy medyczne i kryminalistyczne. Sprawdzone zostały też różne wątki i hipotezy. Mimo ogromu pracy i zaangażowania funkcjonariuszy sprawcy nie udało się wówczas ustalić.

Sprawa, która wciąż czeka na zakończenie

Rodzice Anny już nie żyją, ale jej rodzina i znajomi nadal czekają, aby sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności. Dlatego policjanci z Archiwum X ponownie analizują zgromadzony materiał dowodowy korzystając z nowych narzędzi analitycznych i współczesnych metod kryminalistycznych.

- Każda informacja, nawet ta, która może wydawać się błaha, może przyczynić się do zakończenia sprawy. Zwracamy się więc do wszystkich, którzy w tamtym czasie mieszkali lub przebywali w rejonie Kamienia Pomorskiego, Dziwnowa lub okolic - być może ktoś z Państwa przypomniał sobie coś, czego przed laty nie powiedział organom ścigania, a co może mieć znaczenie. Szczególnie ważne mogą być informacje dotyczące osób, które zachowywały się nietypowo w dniach 2 - 3 października 1993 roku lub zdarzeń, które wówczas budziły niepokój - mówi policjant prowadzący sprawę.

Być może to właśnie Państwa wspomnienie stanie się brakującym elementem, który pozwoli domknąć tę sprawę. Każda przekazana informacja może nam pomóc w ustaleniu prawdy. Osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 509 985 025 lub mailowo archiwumx@policja.gov.pl. Zapewniamy pełną anonimowość.

Kampania Archiwum X - Nie przestajemy szukać!

Sprawa ta prezentowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii Archiwum X - Nie przestajemy szukać!, prowadzonej przez Biuro Kryminalne KGP i Biuro Komunikacji Społecznej KGP w dniach 16 - 22 lutego 2026 r., podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem kampanii jest przypomnienie, że za każdą niewyjaśnioną sprawą stoją realni ludzie i ich historie, zachęcenie świadków do podzielenia się informacjami oraz podkreślenie, jak ważne jest dążenie do poznania prawdy.

Tekst: Agnieszka Włodarska BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis BKS KGP, st. sierż. Jarosław Paraszczyn BKS KGP