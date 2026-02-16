Policjanci z Chrzanowa zabezpieczyli narkotyki i ponad kilogram czarnego prochu Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj 12 lutego br., policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, realizując czynności na terenie miejscowości Płaza, zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Ford. Kierującym okazał się 44-letni mieszkaniec gminy Chrzanów, przy którym funkcjonariusze ujawnili amfetaminę.

Tego samego dnia policjanci udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie zastali jego 38-letniego brata. W zajmowanej przez niego części budynku również ujawniono środki odurzające oraz substancję koloru czarnego. Mężczyzna oświadczył, że jest to samodzielnie wytworzony czarny proch.

Na miejsce skierowano policjantów Nieetatowej Grupy Rozpoznania Pirotechnicznego KPP z Chrzanowa, a także przewodnika z psem do wykrywania materiałów wybuchowych i psa do wykrywania narkotyków z KMP w Krakowie. Na miejscu znaleźli się również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie. Ze względów bezpieczeństwa obecna była również straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Policjani w mieszkaniu zatrzymanego znaleźli substancję, która została zabezpieczona. Następnie potwierdzono, że jest to czarny proch.



Ponadto w trakcie czynności policjanci zabezpieczyli łącznie 15,09 gramów amfetaminy i marihuany oraz około 1051 gramów czarnego prochu. Obaj mężczyźni są znani Policji, byli wcześniej notowani za przestępstwa narkotykowe.



Starszy mężczyzna usłyszał zarzut z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, młodszy usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków oraz nielegalnego wytworzenia materiałów wybuchowych, a w sobotę Sąd Rejonowy w Chrzanowie zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Za posiadanie narkotyków grozi im do 3 lat pozbawienia wolności, młodszemu dodatkowo grozi 8 lat pozbawienia wolności za nielegalne wytworzenie materiałów wybuchowych.

( KWP w Krakowie /aw)