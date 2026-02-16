Pijany kierowca tira zatrzymany przez drogówkę Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci sandomierskiego wydziału ruchu drogowego w ramach prowadzonych działań „Trzeźwy poranek” wyeliminowali z drogi skrajnie nieodpowiedzialnego mężczyznę kierującego zestawem ciężarowym. 46-latek prowadząc kilkudziesięciotonowy pojazd, miał w organizmie blisko pół promila alkoholu. W takim stanie przejechał trasę o długości ponad 80 kilometrów.

Blisko pół promila alkoholu w organizmie i ponad 80 kilometrów pokonanej trasy - to bilans porannej podróży 46-letniego kierowcy zestawu ciężarowego. Podczas kontroli w ramach akcji „Trzeźwy poranek” na jednym z punktów policjanci zatrzymali do sprawdzenia kierującego tirem. Badanie alkomatem wykazało blisko pół promila alkoholu w organizmie 46-latka. Szczególnie niepokojący jest fakt, że mężczyzna w tym stanie zdążył pokonać ponad 80 kilometrów przewożąc towar o wadze ponad 22 tony! W takim przypadku przepisy są bezlitosne. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy, a dalej jego sprawą zajmie się sąd.

Działania typu „Trzeźwy poranek” mają na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa na drogach poprzez eliminację osób, które wsiadają za kółko po spożyciu alkoholi. Przypomina, że każda ilość alkoholu w organizmie wpływa na czas reakcji i ocenę sytuacji na drodze, co jest szczególnie istotne przy prowadzeniu pojazdów o tak dużej masie i może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

Apelujemy o rozwagę! Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości nigdy nie wsiadaj za kierownicę. Możesz bezpiecznie sprawdzić swój stan w najbliższej jednostce Policji. Nie ma i nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców, którzy ryzykują życie innych ludzi. Alkohol w organizmie kierowcy tira zmienia pojazd w potencjalne narzędzie zbrodni! Jeśli piłeś - nie jedź!